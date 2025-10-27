Dojo Tenshikan ganó Campeonato de Karate "Grandes Maestros"

El dojo zuliano Tenshikan, perteneciente a la Organización Inohue-Ha, se coronó Campeón Absoluto de la Copa "Grandes Maestros" que se llevó a cabo el pasado sábado 25 de octubre.

La actividad se realizó en las instalaciones deportivas de la Universidad Rafael Belloso Chacín.

Con un total de 21 medallas de oro, 18 de plata y 10 de bronce, el dojo dirigido por los sensei Daniel y Andrés Huérfano destacó en todas las categorías y ratificó de ésta manera porqué, en los últimos años, es la escuela zuliana de Karate con mayor número de medallas en competiciones nacionales e internaciones.