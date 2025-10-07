¡Dianniri Pérez es la nueva madrina de Águilas del Zulia!

La noche del lunes 6 de octubre, el Teatro Baralt se llenó de glamour, emoción y mucha energía cuando se celebró la tan esperada elección de la madrina de Águilas del Zulia, donde Dianniri Pérez fue elegida como la nueva imagen del equipo.

La gala, que arrancó a las 6:00 p.m., estuvo marcada por la participación de diez finalistas, entre ellas Geraldine Cabarcas, Gabriela Sayago, Dulce Medina, Denise Bravo y Nuriannys Andrade.

Así como Angetsy Martinez, Dianniri Pérez, Heilyn Chacín, Lisbalery Ojeda y Valeria Guanipa. Todas llegaron a esta instancia luego de una selección tanto del equipo de producción como de los seguidores del equipo a través de redes sociales.

La noche fue animada por la bella y carismática Albany Ávila, quien con su entusiasmo mantuvo la energía a tope durante todo el evento.

La música estuvo a cargo de Galvis Latino, quien hizo vibrar a todos los presentes con un emotivo tributo a Guaco, interpretando un cover de la Súper Banda de Venezuela, además de presentar su tema “Bolero Latino”, un tributo al merengue.

Otro de los momentos más destacados de la velada fue el desfile de Gala, donde las finalistas mostraron su elegancia y estilo con impresionantes trajes de fantasía wayúu creados por el reconocido diseñador Audrykel Terán.

Las participantes brillaron en la pasarela, dejando claro que el talento no solo está en el corazón del equipo, sino también en sus embajadoras.

El jurado tuvo la difícil tarea de elegir a la ganadora. Lo conformaron Bélgica Iriarte, modelo y segunda finalista de Miss Zulia 2025; Audrykel Terán diseñador de modas y director de Belleza Integral Venezuela; Julio Montero, director de Sarao Producciones y Gerente de Operaciones de Águilas del Zulia.

También Zulma Pídela, vicepresidenta de Mises de Venezuela; Estefanía Contreras, presidenta de la Fundación Tranvía de Maracaibo y Madrina de Águilas 2003-2004; Ariagna Balazar, moderadora del programa "Así Soy Yo" y productora de Enter TV; y Donald Bohórquez, fotógrafo profesional.

Tras una intensa deliberación, las finalistas Dianniri Pérez y Valeria Guanipa fueron llamadas al centro del escenario, donde se anunció a la ganadora: ¡Dianniri Pérez!, con solo 20 años, consagrándola como la nueva madrina de las Águilas del Zulia.