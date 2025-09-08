Descanso estratégico devuelve a Freddy Fermín su poder ofensivo y fortalece a Padres

Después de semanas de bajo rendimiento ofensivo, Freddy Fermín encontró en el descanso la clave para recuperar su mejor versión.

El receptor venezolano fue decisivo en la serie que los Padres de San Diego disputaron contra los Rockies en Colorado, donde aportó hits, impulsadas y liderazgo.

Del 15 de agosto al 2 de septiembre, Fermín había bateado apenas para .186 en 15 encuentros, reflejo de un bajón general del equipo. Ante esta situación, el manager Mike Shildt optó por darle tres días de pausa. La decisión surtió efecto inmediato.

En su regreso, el 6 de septiembre, Fermín conectó un sencillo y un doble, produjo tres carreras y contribuyó al triunfo 10-8. Al día siguiente volvió a responder con dos imparables, una empujada y una anotada en la victoria 8-1.

“Quizás estaba un poco agotado, tanto mental como físicamente”, reconoció tras el partido. Lo cierto es que el descanso resultó ser un impulso necesario para que el venezolano recuperara confianza y se consolidara como pieza clave en el resurgir de los Padres.