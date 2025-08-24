David Alonso se estrena en Moto2 de forma épica ante Diogo Moreira y Manu González

El colombiano David Alonso brilló en una carrera inolvidable y venció en el GP de Hungría, 14ª fecha del Mundial. Emergió como protagonista inesperado, tras un adelantamiento decisivo en la frenada de la curva uno que le permitió avanzar a la segunda posición, superando a Diogo Moreira y quedando solo un rival por delante: el líder del mundial, Manuel González.

Alonso no desaprovechó la oportunidad y ejecutó un ataque final en la última vuelta para sellar su primera victoria en Moto2. El colombiano había salido desde la octava plaza, orquestó una remontada efectiva durante las 22 vueltas que configuraban la prueba, aprovechando los errores ajenos y manteniendo la concentración necesaria para imponerse a rivales que partían desde posiciones privilegiadas.

Fue escalando posiciones durante las 22 vueltas al circuito hasta ver la bandera a cuadros en el primer lugar de la clasificación. El podio de la jornada lo completaron Diogo Moreira, que largó desde la primera posición tras conquistar la pole, y el propio González, que defendió así su estado de forma como puntero del campeonato.

González aumenta su ventaja en la clasificación general, sumando ahora 25 puntos en la tabla, seis más que los 19 con los que llegó a la cita húngara, después de que su principal perseguidor, Arón Canet, concluyera en la sexta posición.

La prueba tuvo un inicio accidentado, con una caída múltiple en la primera curva que involucró a Celestino Vietti, Darryn Binder, Albert Arenas, Unai Orradre y Yuki Kunii. Si bien ninguno resultó herido de gravedad, tanto Kunii como Orradre se vieron obligados a abandonar, mientras que Arenas pudo reincorporarse pese a vueltas perdidas.

Durante la competencia se sucedieron las sanciones, con el español Izan Guevara recibiendo una doble penalización de “vuelta larga” por saltarse el momento de partida y luego un requerimiento extra por no haberla completado correctamente, lo que finalmente le obligó a retirarse ante molestias en su mano derecha. Otra sanción alcanzó a Daniel Muñoz, por exceder los límites del circuito.

Las primeras posiciones variaron en el transcurso de la competencia, con Moreira manejando los tiempos desde la quinta vuelta tras un error de Dixon. No obstante, González mantuvo la presión constante y llegó a anotar la vuelta rápida en el séptimo giro, consolidando su condición de principal retador.

Por detrás, Canet, Dixon y el debutante Collin Veijer ocuparon roles relevantes, y este último superó a Canet en la vuelta trece, mientras que Alonso iniciaba su avance definitivo hacia la zona de podio.

En el tramo final, mientras González y Moreira luchaban por la cabeza, Alonso registró la vuelta rápida del día y superó a Veijer y Dixon, perfilándose como amenaza para los líderes. A falta de cuatro giros, el colombiano rebasó a Dixon y un giro después acortó la distancia con los dos punteros.

En la penúltima vuelta, una maniobra en la frenada le permitió a Alonso colocarse segundo tras Moreira y, finalmente, en el último giro, superó a González antes de la segunda variante, manteniendo la compostura incluso cuando se fue largo en un sector del trazado.

La próxima parada del campeonato mundial de Moto2 será en entre el 5 y el 7 de septiembre en el Gran Premio de Cataluña.