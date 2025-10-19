¡Con gol de Kylian Mbappé! Real Madrid venció 0-1 a Getafe

Por undécimo partido consecutivo, Mbappé volvió a marcar y le dio tres puntos al Real Madrid (0-1). Lo hizo en Getafe, ante un equipo muy ordenado que le puso las cosas muy difíciles, pero que acabó, eso sí, desquiciado y con dos jugadores expulsados por sendas faltas sin balón a Vinicius Jr.

El brasileño no fue titular en un once, de nuevo, lleno de novedades de Xabi Alonso, que presentó un doble pivote formado por Tchouaméni y Camavinga, y apostó por Mastantuono y Rodrygo como escuderos de un Mbappé que llevó peligro casi en cada acción. Fue de lo poco destacado de un Madrid gris, muy atascado y falto de creatividad en su juego durante buena parte del encuentro.

Esa chispa la tuvo que buscar el técnico tolosarra entre sus suplentes, dando entrada a Vinicius y Güler, que resultaron decisivos en el devenir el partido. El primero, por sus rupturas por la izquierda y, sobre todo, por las faltas y tarjetas que arrancó a Femenía primero, y a Nyom y Sancris después.

Bordalás cambió al primero para evitar una segunda amarilla y dio entrada a Nyom, pero cuando apenas llevaba un minuto en el terreno de juego se llevó por delante a Vinicius y el colegiado le enseñó la roja directa. Siete minutos después, en el 83', Sancris veía la segunda amarilla por una falta, también sin balón, sobre el 7 madridista.

Y mientras Vinicius desestabilizaba al Getafe, Arda Güler le daba sentido al juego de su equipo. Inmediatamente después de la expulsión de Nyom, el turco filtró un pase perfecto por el centro para que Mbappé girara sobre sí mismo y enchufara el esférico en la portería de David Soria, que llegó a tocar el cuero, pero no pudo evitar el 0-1.

El Getafe dispuso de una ocasión en el descuento que desbarató Thibaut Courtois, que se jugó el físico para evitar un tanto cantado de Kamara. El belga, una vez más, resultó decisivo para un Real Madrid que sigue al frente de la clasificación liguera.