Canelo Álvarez pierde ante Crawford, entrega sus títulos y asoma una posible revancha

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez sufrió una derrota por decisión unánime ante el estadounidense Terence Crawford, durante un emocionante combate celebrado en Las Vegas. Con esta pelea, Canelo tuvo que entregar sus cuatro cinturones de campeón indiscutido del peso supermediano.

Crawford, quien mostró una velocidad excepcional y movimientos laterales efectivos, logró desconcertar al pugilista de Guadalajara. Aunque Canelo generó algo de daño con su recto de derecha en algunos momentos, recibió un fuerte castigo a lo largo de la pelea. La derrota fue un golpe duro para los aproximadamente 70,000 aficionados que esperaban ver al mexicano triunfar.

La derrota marcó la tercera de la carrera de Canelo, quien se enfrentó a un rival que ascendió dos categorías para este combate. Con este triunfo, Crawford, quien ya era campeón en las divisiones de superligero y welter, se convierte en el primer boxeador en la historia en ser campeón indiscutido en tres divisiones diferentes. Los jueces puntuaron la pelea con dos tarjetas de 115-113 y una de 116-112 a favor de Crawford, reafirmando su dominio en el ring del Allegiant Stadium.

Tras la pelea, Canelo se dirigió a sus seguidores, afirmando: "Una derrota no me define. Al estar aquí yo ya gané". También mostró interés en una posible revancha, reconociendo la calidad de Crawford: "Él es un gran peleador y hay que darle crédito". Con 35 años, Canelo había mantenido los cuatro cinturones del peso supermediano (168 libras - 76,2 kg) desde 2021, defendiendo exitosamente su título en seis ocasiones. Actualmente, su récord se sitúa en 63 victorias (con 39 nocauts), dos empates y tres derrotas.

Sus anteriores derrotas fueron frente a Floyd Mayweather Jr. en 2013 y ante el ruso Dmitry Bivol en 2022, en una pelea donde subió al mediopesado.

Por su parte, Crawford, de 37 años y con un récord invicto de 42 victorias, demostró su capacidad para competir a alto nivel, a pesar del salto de división realizado desde los 69,8 kilos del superwelter, donde es campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Antes de finalizar su declaración, Crawford expresó su gratitud, afirmando: "Gracias al Señor... Esto no es una coincidencia. Él hizo este evento solo para mí". También rindió homenaje a su oponente: "Canelo es un gran campeón. Es un competidor muy fuerte, lo respeto mucho".