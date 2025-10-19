Cabezazo de Maguire enmudece Anfield y da la victoria 2-1 al United sobre el Liverpool

El Liverpool fue derrotado 2-1 por el Manchester United en Anfield, en un duelo vibrante correspondiente a la Premier League.

El conjunto visitante se adelantó muy pronto, aprovechando una pérdida en el mediocampo para que Bryan Mbeumo definiera con precisión ante Giorgi Mamardashvili apenas a los dos minutos de juego.

Los dirigidos por Arne Slot intentaron reaccionar de inmediato. Virgil van Dijk tuvo una ocasión clara de cabeza y Mohamed Salah generó peligro con sus centros, pero la defensa del United respondió con solidez y el arquero Senne Lammens evitó el empate en varias oportunidades.

En la segunda mitad, el Liverpool salió decidido a igualar y lo consiguió en el minuto 77. Federico Chiesa, recién ingresado, desbordó por la izquierda y asistió a Cody Gakpo, quien empujó el balón al fondo de la red.

Sin embargo, la alegría duró poco: a seis minutos del final, un centro preciso de Bruno Fernandes encontró la cabeza de Harry Maguire, que selló el 2-1 definitivo.

El conjunto local lo intentó hasta el final con más ímpetu que claridad, pero los postes y la falta de definición frustraron sus opciones.

Con esta derrota, el Liverpool ve frenada su racha positiva y el United se lleva un triunfo de oro desde Merseyside.