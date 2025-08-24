Bella del Cielo logra histórica segunda selectiva bajo la monta de Robert Capriles

La generación nacida en 2023 lució durante la disputa del Clásico Julián Abdala (G3), novena competencia en el orden de la programación de la reunión 32 de este domingo 24 de agosto. La justa se desarrolló sobre 1.100 metros para potrancas dosañeras.

El triunfo correspondió a la castaña Bella del Cielo, hija del padrillo Jupiter Pluvius en Amada Amanda por Bannack, nacida en el Haras Los Samanes Polo And Racing. Montada por Robert Capriles para la cuadra de Fernando Parilli Araujo, la potranca pesó 426 kilos antes de la competencia.

Desde la partida Bella del Cielo tomó la delantera con velocidad, registrando parciales de 400 metros en 23,4 segundos y 800 metros en 47 segundos. Al girar en la curva final, Capriles exigió a la potra, quien respondió con firmeza, resistiendo la atropellada de The Exquisite Girl (USA), que buscaba alcanzarla en la recta final.

El tiempo final fue de 66,1 segundos. En segundo lugar quedó The Exquisite Girl, tercera Forever Beatriz, cuarta Amor Platónico y quinta Priyanka. Los dividendos fueron de Bs 70,15 a ganador y Bs 97,12 al place.

Bella del Cielo defendió los colores del Stud ‘Marco Antonio’ y le otorgó a Robert Capriles su primera victoria de la tarde en la Gala Hípica de Caracas, sumando su tercera victoria en esta prueba bajo la categoría de clásico. La yegua había sido destacada previamente en la revista Gaceta Hípica.