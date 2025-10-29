Vladimir Guerrero Jr. brilla y Toronto empata la Serie Mundial ante Dodgers

En un emocionante cuarto juego de la Serie Mundial, los Azulejos de Toronto se recuperaron de una desgastante derrota en 18 entradas y lograron imponerse a los Dodgers de Los Ángeles por 6-2, igualando la serie 2-2. Este triunfo le dio al equipo canadiense la ventaja de asegurar que la serie se decidirá en territorio canadiense, sin importar lo que ocurra en el siguiente juego programado para este miércoles en el Dodger Stadium.

El protagonista indiscutido de la victoria fue Vladimir Guerrero Jr., quien conectó un jonrón de dos carreras frente al abridor Shohei Ohtani. Con este batazo, el dominicano se convirtió en el nuevo líder histórico de los Azulejos en cuanto a jonrones en la postemporada, con un total de siete, superando la marca previamente compartida por José Bautista y Joe Carter, quienes tenían seis. Este también fue el primer jonrón de Guerrero Jr. en una Serie Mundial.

Además de su récord de cuadrangulares, Guerrero también se convirtió en el nuevo líder en hits en una postemporada para los Azulejos con 26, superando los 22 hits de Paul Molitor. Con 13 empujadas en esta misma postemporada, igualó otro récord, el de Molitor, alcanzando una cifra impresionante de impulsadas en una sola campaña de playoffs.

Por su parte, Shohei Ohtani, quien había brillado en el juego de 18 entradas del lunes, no pudo mantener su nivel y cargó con la derrota. A pesar de haber ponchado a seis bateadores, Ohtani permitió seis imparables y cuatro carreras en seis innings, lo que resultó en su primer revés como lanzador en la historia de la Serie Mundial.