Venezolano Miguel Rojas sobre jonrón clave para la Serie Mundial: “Es el batazo de mi vida”

Los Ángeles Dodgers se coronaron campeones de las Grandes Ligas por segundo año consecutivo, tras llevarse con la épica, en la segunda entrada extra, el séptimo partido de la Serie Mundial contra los Azulejos de Toronto (5-4), en el que el venezolano Rojas conectó el jonrón del empate en la novena y Will Smith, el del título.

Llegó en el momento más importante de mi carrera, delante de la ciudad de Los Ángeles, no puedo describir las emociones que sentí, no solo en el partido. No habría podido hacerlo sin la confianza de mis compañeros y del técnico que creyó en mí”, dijo Rojas en declaraciones a ‘FOX’ al acabar el séptimo juego de la Serie Mundial.

“Es una gran sensación, ganar la Serie Mundial en el séptimo partido. Los Dodgers han hecho tanto por el béisbol, la gente debería estar muy orgullosa de este equipo. Empezamos en Japón y terminamos en Canadá. Estamos ilusionados. Doblete por primera vez en 25 años, ¿qué les parece?”, sentenció el venezolano.

Le preguntaron a Rojas si era el jonrón más importante de su carrera y respondió: “Es el batazo más importante de mi vida, creo que no hay nada que vaya a superar esto. Esto es pa’ toda la gente que decía que yo no bateaba. Ahí está: jonrón en la Serie Mundial. ¡Ganen ustedes!”.

Rojas no solo dio el batazo que mantuvo con vida a Los Ángeles sino que a la defensiva fue clave con un lance a home y en el juego 6 destacó con otras dos jugadas fundamentales para ganar ese partido.