¡Última hora!: Águilas del Zulia anuncia nueva gerencia e inicio de "nuevo ciclo"

A falta de unas semanas para el inicio de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp), las Águilas del Zulia anunciaron este viernes la implementación de un nuevo liderazgo al frente de la institución con el objetivo "de fortalecer la gestión deportiva y administrativa" de cara a la presente campaña.

Mediante un comunicado publicado a través de sus redes sociales, el conjunto rapaz señaló que con esta medida se "inicia un nuevo ciclo en la historia del equipo".

"Valoramos profundamente la dedicación, el esfuerzo y el compromiso que han acompañado al club a lo largo de los años, así como los aportes que han permitido mantener viva la esencia de nuestra organización", reza el comunicado.

Asimismo, la organización hizo una invitación a la fanaticada zuliana a mantenerse como una parte activa de esta nueva etapa con el propósito de "sumar juntos en la construcción de un proyecto que nos represente a todos".

El club informó que en las próximas horas anunciará los nombres de las personas responsables que asumirán las labores en las diversas áreas administrativas y gerenciales del equipo.

Este anuncio marca el inicio de una etapa que la organización asume con responsabilidad, compromiso y la pasión que caracteriza el equipo", sentenció la misiva.