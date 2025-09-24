Tigres de Aragua retiran el número 26 en honor a Buddy Bailey tras su fallecimiento

Los Tigres de Aragua anunciaron la noche del martes el retiro del número 26 en homenaje a Buddy Bailey, legendario dirigente de la organización, quien falleció a los 68 años tras una prolongada lucha contra el cáncer. La decisión fue tomada como tributo a una figura clave en la historia moderna del equipo y del béisbol profesional venezolano.

Desde su llegada en 2002, Bailey se convirtió en sinónimo de éxito para los Tigres. Bajo su dirección, la franquicia experimentó una transformación profunda que los llevó a convertirse en una potencia dentro de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp).

El debut de Bailey con los aragüeños fue prometedor: en la campaña 2002-03, el equipo registró un impresionante récord de 28-11 antes de que el torneo se cancelara debido al paro petrolero. Aunque esa temporada quedó inconclusa, marcó el inicio de una era dorada.

En la siguiente campaña, los Tigres lograron romper una sequía de 28 años sin títulos al vencer a Caribes de Oriente en seis juegos. Ese campeonato fue el punto de partida de una de las dinastías más dominantes del circuito.

Bajo su liderazgo, el equipo alcanzó una hazaña histórica al conquistar tres campeonatos consecutivos entre 2006 y 2009, imponiéndose sobre Magallanes, Cardenales y Leones en años consecutivos. Esta racha culminó con la consagración en la Serie del Caribe celebrada en Mexicali.

En total, Bailey dirigió a Aragua en siete finales, ganando cinco de ellas, incluida la de la temporada 2011-12 contra Tiburones de La Guaira, y consolidando a los Tigres como una de las franquicias más exitosas de la Lvbp, con nueve títulos en su palmarés.

La huella que dejó el estratega estadounidense, oriundo de Pennsylvania, va más allá de los números. Su legado está grabado en la identidad del club, en la memoria de los fanáticos y en el desarrollo de generaciones de peloteros que crecieron bajo su guía. El retiro del número 26 simboliza el profundo respeto y admiración que la organización y el país le profesan a quien cambió para siempre el rumbo del equipo.