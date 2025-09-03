Se vacían bancas tras jonrón 30 de Rafael Devers ante Rockies de Colorado

El tercera base Rafael Devers llegó a su jonrón número 30 de la temporada, en un encuentro que quedó marcado por un inusual incidente en la primera entrada.

Durante la victoria de los San Francisco Giants 7-4 sobre los Colorado Rockies el martes por la noche, el lanzador Kyle Freeland, de los Rockies, y los jugadores de los Giants Matt Chapman y Willy Adames fueron expulsados tras un altercado que derivó en que las bancas se vaciaran, reseñó AP.

El incidente se produjo después de que Devers conectara un jonrón de dos carreras por encima del muro del jardín derecho. Freeland reaccionó molesto a la celebración del dominicano, gritándole mientras se acercaba a la primera base, lo que provocó que varios jugadores convergieran en el infield. Chapman hizo contacto con Freeland y Adames también se vio involucrado en el conato.

Los árbitros intervinieron para restablecer el orden y anunciar las expulsiones, aunque no se registraron golpes durante la situación. Devers permaneció en primera base mientras los umpires resolvían la jugada y luego recorrió el resto de las bases minutos después.

Las expulsiones obligaron a los Gigantes a reorganizar su alineación defensiva. Devers ocupó la tercera base por primera vez desde su traspaso desde los Boston Red Sox en junio. Christian Koss se desplazó de segunda base a campocorto, Casey Schmitt ingresó en segunda base y Dominic Smith en primera. Por los Rockies, Antonio Senzatela se encargó de lanzar tras la salida de Freeland.

El jonrón número 30 de Devers también marcó un hito para los Giants: es el primer jugador de San Francisco en alcanzar esa cifra vistiendo el uniforme del equipo desde Barry Bonds en 2004. Cabe destacar que Devers conectó sus primeros 15 jonrones de la temporada mientras jugaba con los Red Sox antes de ser transferido.