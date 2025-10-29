Ronald Acuña gana premio Regreso del año en las Grandes Ligas

El venezolano Ronald Acuña Jr. fue reconocido este miércoles como el Regreso del Año en la Liga Nacional de las Grandes Ligas (MLB) tras una destacada temporada con los Bravos de Atlanta. Acuña, quien estuvo ausente gran parte de la temporada 2024 por una lesión, se llevó este prestigioso galardón luego de una excelente campaña en 2025.

A pesar de que Atlanta no logró clasificar a la postemporada, el desempeño del jardinero fue sobresaliente. En 338 turnos al bate, Acuña logró una línea ofensiva de .290 con 21 cuadrangulares y 42 carreras impulsadas, demostrando su capacidad y recuperación tras la lesión.

En un emotivo video acompañado de la distinción, Acuña compartió cómo la lesión afectó profundamente a su vida personal, especialmente al ver el dolor en los ojos de su familia durante su tiempo fuera del terreno. “Verle los ojos llorosos a mi madre y padre es algo devastador (…) Me sentía bastante cómodo y seguro de que iba a volver. Es un impulso tener a mi familia, mis hijos, son mi motor que impulsa cada día a seguir luchando”, expresó el criollo, visiblemente emocionado.

Por otro lado, en la Liga Americana, el lanzador Jacob deGrom de los Rangers de Texas recibió el mismo honor. Con un impresionante récord de 12 victorias y 8 derrotas, además de una efectividad de 2.97 en 30 aperturas, DeGrom demostró por qué sigue siendo uno de los pitchers más destacados de la MLB.

Este reconocimiento subraya no solo el talento y la tenacidad de Acuña, sino también la importancia de su regreso después de superar una de las lesiones más difíciles de su carrera.