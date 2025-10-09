Pirela, Silvino y Castro se suman a la pretemporada de las Águilas del Zulia

Las Águilas del Zulia continúan sumando piezas en su segunda semana de entrenamientos de pretemporada en el estadio Luis Aparicio “El Grande”, y este jueves 9 de octubre recibieron jugadores de peso con la incorporación de tres de sus figuras más representativas: José Pirela, Silvino Bracho y Luis Castro, además de varios jóvenes prospectos que comienzan a formar parte del nido rapaz.

Pirela, uno de los líderes más experimentados del equipo, expresó su satisfacción por poder iniciar la preparación desde temprano. “Tenía muchos años que no estaba aquí en la práctica para el comienzo de la temporada, pero este año se me dio la oportunidad. En años anteriores había tenido muchas cosas que me impedían estar aquí, gracias a Dios este año pude estar desde temprano y ya listo para la temporada”, comentó el nacido en Trujillo.

El experimentado jardinero aseguró que llega motivado y enfocado en dejar atrás los resultados adversos de campañas anteriores. “Hemos dado el 100 %, hemos dado lo mejor, no se nos han dado las cosas, pero el béisbol es así. Este año tenemos que salir a dar el 100 %, hacer los ajustes que no hicimos el año pasado y esperemos poder estar en la final y traer el campeonato aquí a las Águilas del Zulia”.

"El Águila Negra" también habló sobre su recuperación tras una lesión "complicada" sufrida en la liga mexicana, afirmando que tuvo un proceso de rehabilitación satisfactorio y sentirse bien en su estado físico. "El equipo está increíble, las piezas que tenemos, los cambios que hizo la gerencia para bien, y con este equipo creo que este año vamos a llegar lejos”, afirmó, destacando la unión y humildad del grupo.

“Se ha creado una química increíble. Vamos a estar aquí Silvino, Alí (Castillo) y la mayoría de los muchachos tratando de que los nuevos entiendan el compromiso que tenemos con Águilas del Zulia”, manifestó.

Por su parte, Luis Castro destacó su disposición de adaptarse al rol que le asigne el cuerpo técnico. “Mi rol siempre ha sido donde el mánager me quiera utilizar. Físicamente me siento súper bien, estoy preparado para tener una buena temporada y ayudar al equipo a pasar a los playoffs, esa es la mentalidad”, dijo el infielder, quien resaltó la energía del grupo.

“Siempre vengo con muchas ganas de representar al estado Zulia, a mi familia y a la organización. Tenemos un grupo lleno de juventud y de muchas ganas de jugar”, expresó.

La jornada también estuvo marcada por la llegada de los jóvenes talentos Francisco Rentería, Sebastián Puche, Jesús Chávez y Diego Fernández. Rentería, quien está próximo a firmar con los Phillies de Filadelfia, fue anunciado oficialmente como nuevo integrante del equipo, consolidando la apuesta de la gerencia por el desarrollo de prospectos zulianos.

Asimismo, el lanzador Silvino Bracho, líder del bullpen y “Cerrador del Año” en la pasada temporada, se reincorporó a las prácticas con la mira puesta en alcanzar la clasificación y dejar huella en la historia del club, en busca de ser el pitcher con m{as juegos salvados de la franquicia zuliana.

De manera extraoficial, el portal Águilas News informó que los primeros importados arribarían a Maracaibo entre la tarde y noche de este jueves. Se trata de los lanzadores Patrick Wicklander (zurdo), Matt Solter (derecho) y Denny Bentley (zurdo), quienes se reportarían formalmente este viernes al campamento rapaz.

Con la plantilla casi completa y un ambiente de optimismo en el clubhouse, las Águilas del Zulia avanzan con paso firme en su preparación para el inicio de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, con un objetivo común en mente, como resumió Pirela: “Ser campeón. El objetivo es bien claro, y ya todos lo tenemos bien claro: traer el campeonato al Zulia”.