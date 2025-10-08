Perlaza se incorpora a las Águilas: "Tengo una espinita con el equipo que quiero sacarme"

Las Águilas del Zulia continuaron este miércoles los entrenamientos de pretemporada en el estadio Luis Aparicio “El Grande”, con miras al inicio de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp). La jornada destacó por la incorporación de Yonathan Perlaza, quien llega tras una destacada participación en Corea del Sur y tras consagrarse como Jugador del Año en las ligas menores de los Padres de San Diego.

La jornada de prácticas, encabezada por el mánager Lipso Nava, consistió en un encuentro interescuadras, con la participación de prospectos de las academias de las Grandes Ligas, entre los que destacó la participación del joven Francisco Rentería, firmado por los Filis de Filadelfia.

“Un equipo muy alegre, muy comprometido, al mismo tiempo nos estamos divirtiendo. Considero que estamos muy preparados, y al mismo tiempo nos estamos disfrutando lo que estamos haciendo. Vengo muy experimentado, en este caso sobre mi defensa, está mucho mejor, he sido mejor bateador mentalmente, y creo considero que ese va a ser mi plus, en lo que pueda ayudar más al equipo en mi madurez en el plato”, expresó Perlaza.

El oriundo del Sur del Lago, de 26 años, debutó con los rapaces en la campaña 2021-22 y participó por última vez en la 2023-24 antes de su firma con los Hanwha Eagles de la KBO, en Corea del Sur.

El outfielder aseguró que mantiene la motivación alta pese a no poder haberse establecido en la MLB con San Diego. “Consideraría que el factor suerte no me ha acompañado durante mi carrera, pero siempre sigo batallando, siempre sigo dando lo mejor de mí… sigo trabajando, enfocado, creo que ya estoy listo para ser grandeliga, pero solamente Dios sabe”.

Además, Perlaza agregó que tiene una motivación especial con las Águilas del Zulia, ya que siente que no dio su mejor rendimiento en las temporadas que ha disputado con la escuadra zuliana, y confirmó que no tiene restricciones y "jugará hasta que Dios lo permita".

“Creo que los últimos dos años que he jugado no fueron los mejores de mí… por eso estoy desde temprano para demostrar mi compromiso”, expresó.

Otro de los protagonistas del entrenamiento fue el joven campocorto Aeverson Arteaga, de 22 años, adquirido vía cambio desde Magallanes. Tras su llegada, se integró de inmediato a las prácticas el martes, y completó su segunda jornada de preparación.

“El equipo está muy unido, vamos empezando, trabajando duro para que tengamos una buena temporada con el favor de Dios… ya con el favor de Dios juego el día sábado, para empezar a ponernos ready”, indicó.

Arteaga destacó la competencia por el puesto de campocorto. “Está duro, está duro, pero para eso estamos aquí, para competir y dar lo mejor de nosotros, y bueno, el que haga mejor trabajo es el que se queda”, aseveró.

El infielder también ratificó que estará a tiempo completo, o hasta que su organización, los Gigantes de San Francisco, ordene lo contrario. “Vine a mejorar más que todo hacer los ajustes en el bateo, y bueno del rol solo meter mano y gánate la oportunidad".

Las Águilas continuarán su preparación este jueves, con la vista puesta en el debut del campeonato 2025-2026, programado para el próximo jueves 16 de octubre, cuando recibirán a los Tiburones en el estadio Luis Aparicio “El Grande”.