Pedro Rodríguez llega a Maracaibo para sumarse a las Águilas del Zulia

Pedro Rodríguez aterrizó este miércoles a Maracaibo para integrarse a las Águilas del Zulia de cara al inicio de la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp).

El lanzador compartió una fotografía en el Aeropuerto Internacional “La Chinita” en sus historias de Instagram con la frase “A lo que se vino”.

El barcelonés, de 37 años, reforzó al equipo zuliano durante el round robin de la temporada anterior, integrándose al bullpen y dejando destacadas actuaciones.

Rodríguez logró seis “holds” y cinco salvados en 30 presentaciones, acumulando 31.1 innings con solo cinco boletos otorgados, 23 ponches y una efectividad de 1.44.

En 10 innings de labor, sumó 14 abanicados y cuatro holds, con una efectividad de 0.90 en sus 10 salidas.

“El Amolador”, quien fue Cerrador del Año en la LVBP 2018-2019, viene de una destacada actuación en México con los Dorados de Chihuahua y los Saraperos de Saltillo, donde dejó una efectividad de 2.63 en 41 innings.

Según el portal La Voz del Aguilucho, este miércoles también se espera la llegada del infielder Alí Castillo y del relevista Jorgan Cavanerio.