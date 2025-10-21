Partido entre Águilas del Zulia y Tigres de Aragua suspendido por problemas de "causa mayor"

Las Águilas del Zulia informaron a través de un comunicado publicado en sus redes sociales que el encuentro ante Tigres de Aragua pautado para este martes en el Estadio José Pérez de Maracay fue suspendido por motivos de "fuerza mayor".

El equipo rapaz señaló que la decisión fue tomada de común acuerdo con el conjunto bengalí debido a la presencia de obstáculos en la vía que originaron dificultades en el traslado del equipo hacia el estado Aragua.

El juego será reprogramado para una doble jornada el día viernes 5 de diciembre", reza el comunicado.

Las Águilas se ubican en el quinto puesto de la clasificación tras culminar la primera semana con saldo de 2-2. El conjunto rapaz logró dividir en sus encuentros ante Tiburones de La Guaira y Navegantes del Magallanes.

Por su parte, los Tigres de Aragua se mantienen en la primera posición de la tabla luego de un comienzo positivo de cuatro victorias y una derrota en cinco partidos.

El próximo juego del conjunto zuliano será este miércoles ante los Tiburones de La Guaira en el Estadio Universitario de Caracas, mientras que Aragua recibirá la visita de Cardenales de Lara.