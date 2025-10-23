MLB anuncia los finalistas al Bate de Plata en la Liga Nacional

Con la temporada 2025 de las Grandes Ligas entrando en su recta final, Louisville Slugger reveló los finalistas al prestigioso premio Bate de Plata en la Liga Nacional, reconocimiento que premia a los mejores bateadores en cada posición. Esta edición destaca por la fuerte presencia de jugadores latinoamericanos, con seis peloteros de la región luchando por el galardón gracias a sus destacadas actuaciones ofensivas.

La representación dominicana sobresale, encabezada por Juan Soto, de los Mets de Nueva York, y Manny Machado, de los Padres de San Diego, ambos reconocidos por su poder y producción constante al bate. A ellos se suman Geraldo Perdomo y Ketel Marte, compañeros en los Cascabeles de Arizona, quienes han sido pilares de la ofensiva de su equipo con su regularidad y capacidad de generar hits.

Venezuela también está en la pelea a través de William Contreras, receptor de los Cerveceros de Milwaukee. Contreras no solo aspira a sumar un nuevo Bate de Plata a su vitrina, sino que también podría extender a 22 años consecutivos la racha de temporadas en que un pelotero venezolano recibe este reconocimiento, destacando la constancia y el talento del beisbol criollo.

Por último, Francisol Lindor, campocorto puertorriqueño de los Mets de Nueva York, completa la nómina latinoamericana de finalistas, consolidando su reputación como un bateador confiable y líder en el terreno.

El ganador del Bate de Plata será elegido por los managers y coaches de la Liga Nacional y se dará a conocer en una ceremonia especial al finalizar la temporada, poniendo broche a un año donde los peloteros latinos vuelven a dejar su huella en el béisbol estadounidense