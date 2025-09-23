Luto en el béisbol: Fallece el mánager Buddy Bailey a los 68 años

Este martes 23 de septiembre de 2025, el béisbol venezolano se vistió de luto tras conocerse el fallecimiento de Welby "Buddy" Bailey, legendario manager estadounidense que marcó una era en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp).

Bailey, quien según información extraoficial perdió la vida a causa de un cáncer, dejó un legado imborrable al conquistar seis campeonatos con los Tigres de Aragua y una Serie del Caribe, consolidándose como una de las figuras más icónicas en la historia del equipo y del béisbol nacional.

Con su llegada a Venezuela a inicios del siglo XXI, "Buddy" Bailey asumió el reto de liderar a un joven y talentoso roster de los Tigres de Aragua, un equipo que anhelaba recuperar el éxito tras más de 20 años sin un título en la liga invernal.

Bajo su dirección, los bengalíes lograron un dominio sin precedentes, alcanzando nueve finales y alzándose con el campeonato en seis ocasiones durante las temporadas 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09 y 2011-12. Solo cayeron derrotados en las finales frente a Navegantes del Magallanes (2001-02), Leones del Caracas (2005-06) y Caribes de Anzoátegui (2010-11).

Bailey se destacó como una figura única en la LVBP, siendo el único manager en alcanzar la marca de 500 victorias y el único en conquistar seis títulos con un mismo equipo. Su capacidad para construir una dinastía con los Tigres de Aragua lo convirtió en un símbolo de excelencia y en el estratega más exitoso en la historia de la franquicia, dejando una huella imborrable en el corazón de los aficionados y en el béisbol venezolano.