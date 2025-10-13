Lipso Nava: "Silvino, Perlaza y Torrealba irán con Venezuela a la Copa América"

En la presentación oficial de la temporada 2025-2026 de las Águilas del Zulia, realizada este lunes 13 de octubre en el restaurante Centralia de Maracaibo, el mánager Lipso Nava expresó su optimismo en la preparación del equipo para esta nueva campaña de la pelota criolla.

“Me siento bien, agradecido de verdad con la gerencia por tenerme de vuelta, también la adición de mi hermano Wilson Álvarez, de ver cómo Alex Delgado, Alex Romero, Orlando Muñoz, Néstor Smith y ‘Memo’ Larreal conforman un staff que muestra la identidad y la idiosincrasia de nosotros como zulianos. Queremos dar lo mejor para la fanaticada”, declaró en exclusiva a Versión Final la conformación del cuerpo técnico.

El mánager resaltó la importancia de que los jugadores claves del roster se hayan reportado a los entrenamientos de pretemporada antes del juego inaugural. “Importantísimo porque nos da esa profundidad necesaria para que el equipo pueda arrancar de la mejor manera. Recuerdo que en eventos anteriores todas estas piezas se sumaban paulatinamente, a cuentagotas, y ahora podemos comenzar con mayor profundidad”, indicó.

Respecto a la Copa América de Béisbol, que se disputará del 12 al 22 de noviembre en plena campaña de la Lvbp, Nava aseguró que el torneo será clave para el béisbol venezolano en sus aspiraciones de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Estos torneos nos dan la oportunidad de sumar puntos para que Venezuela pueda regresar a unas Olimpiadas. El béisbol regresa como uno de los deportes olímpicos, y queremos que nuestro país esté presente nuevamente”, aseveró.

Nava confirmó que los jugadores Silvino Bracho, Yonathan Perlaza y Eduardo Torrealba serán convocados por parte de las Águilas del Zulia para disputar la competencia.

Durante la rueda de prensa, Nava también anunció al derecho Andry Lara como el abridor del juego inaugural, que se disputará este jueves 16 de octubre frente a Tiburones de La Guaira en el estadio Luis Aparicio “El Grande”.

“Para la primera semana tendremos dos abridores por juego, presentaciones cortas con algunos límites de pitcheo; para la segunda semana podemos tener una rotación más establecida con la incorporación de los importados”, explicó.

El mánager dedicó un mensaje a la afición zuliana, destacando su papel como motor del equipo: “El apoyo fundamental de la exigente fanaticada zuliana, ellos son esa adrenalina y energía positiva que nos inyectan, y siempre digo este lema: a la carga, y no los beso porque los mancho”.