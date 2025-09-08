Eugenio Suárez logra 45 jonrones y entra en lista histórica de tercera bases en MLB

Eugenio Suare z sigue encendiendo en la temporada 2025 de Grandes Ligas. El tercera base de los Marineros de Seattle conectó dos cuadrangulares en la paliza 18-2 ante Atlanta Braves este domingo 7 de septiembre, en Truist Park.

El criollo alcanzó los 45 jonrones en la campaña y sumó su séptimo juego con múltiples vuelacercas, según reseñó Meridiano.

El oriundo de Puerto Ordaz superó la tercera mejor marca de jonrones entre venezolanos en una sola temporada, dejando atrás a Miguel Cabrera, Andrés Galarraga, Richard Hidaldo y Anthony Santander.

Con 19 juegos por disputar, Suárez se encuentra a solo cinco batazos de empatar su propio récord de 49 cuadrangulares establecido en 2019 con los Rojos de Cincinnati.

El grandeliga de 34 años inició nuevo año con los Cascabeles de Arizona y fue transferido nuevamente a Seattle, donde ha impulsado 109 carreras, cifra que representa su mejor registro personal.

En el triunfo 18-2 ante Atlanta, se fue de 5-2 con tres impulsadas, consolidando su rol como uno de los tres peloteros más productivos de la campaña.