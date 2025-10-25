Eugenio Suárez gana el Premio Luis Aparicio 2025 tras destacada campaña en la MLB

El antesalista venezolano Eugenio Suárez fue reconocido este año con el Premio Luis Aparicio 2025, distinción que se otorga al pelotero criollo más destacado de la temporada en las Grandes Ligas. El jugador, que viste el uniforme de los Marineros de Seattle, obtuvo la mayor cantidad de votos, sumando 535 en total, de los cuales 78 fueron para el primer lugar.

Suárez, oriundo de Ciudad Piar, firmó una de las mejores campañas de su carrera al establecer topes personales en carreras impulsadas (118) y anotadas (91), además de igualar su propio récord de 49 cuadrangulares, cifra que ya había alcanzado en 2019. Con esos números, también se convirtió en el tercer venezolano en alcanzar los 300 jonrones de por vida en las Grandes Ligas, un logro que fue determinante para consolidar su elección, reporta BéisbolPlay.

En la votación, Suárez superó a Maikel García (288 votos, 13 de primer lugar) y al relevista Robert Suárez (213), mientras que Jesús Luzardo y Jackson Chourio completaron los primeros cinco puestos.

Con esta segunda conquista, “Geno” se une al grupo selecto de venezolanos que han ganado el galardón en más de una ocasión. Antes lo habían logrado Miguel Cabrera (cinco veces), José Altuve (cuatro), Ronald Acuña Jr. (tres) y Johan Santana (dos).

En ediciones anteriores, el premio recayó en Anthony Santander (2024), Ronald Acuña Jr. (2023), el dúo José Altuve y Luis Arráez (2022), y Salvador Pérez (2021).