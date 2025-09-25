Eugenio Suárez conecta su jonrón 48 y roza su récord en Grandes Ligas

El tercera base venezolano de los Marineros de Seattle, Eugenio Suárez, volvió a demostrar su poder con el madero este miércoles al disparar su cuadrangular número 48 de la temporada, quedando a tan solo un batazo de igualar su mejor marca personal en una campaña de las Grandes Ligas. Su destacado desempeño fue clave en la victoria de los Marineros 9-2 sobre los Rockies de Colorado.

Suárez, quien ha sido una pieza fundamental en la alineación del equipo durante toda la temporada, se encuentra en un momento ofensivo explosivo. De conectar un nuevo jonrón en los próximos compromisos, igualaría los 49 que logró en 2019 cuando formaba parte de los Rojos de Cincinnati, una marca que en su momento lo colocó entre los peloteros más poderosos de la Liga Nacional.

En esta ocasión, el batazo de cuatro esquinas de Suárez no solo amplió la ventaja de Seattle en el marcador, sino que también reafirmó su presencia como uno de los principales productores de carreras del club. Su liderazgo ofensivo ha sido clave en el impulso de los Marineros en esta recta final de la temporada, en la que luchan por asegurar un lugar en la postemporada.

Pero Suárez no fue el único protagonista de la jornada. Su compañero de equipo, el receptor Cal Raleigh, también brilló con una actuación histórica. Raleigh conectó dos cuadrangulares en el encuentro, con los que llegó a la impresionante cifra de 60 en la campaña. Con este logro, se convirtió en el primer catcher en alcanzar dicha cantidad de jonrones en una sola temporada en la historia de las Grandes Ligas, estableciendo así un nuevo récord en su posición.

El poder colectivo mostrado por los Marineros fue determinante para asegurar una cómoda victoria ante Colorado. El equipo demostró profundidad ofensiva y capacidad para responder en momentos claves, lo que alimenta las esperanzas de la organización y su afición de cara a una posible clasificación a los playoffs.

Con varios juegos aún por disputar, la atención estará puesta en si Eugenio Suárez logra igualar o incluso superar su mejor marca de jonrones, lo que consolidaría aún más su reputación como uno de los bateadores más temidos de la Liga Americana.

Además, el récord alcanzado por Cal Raleigh resalta la excelente temporada que están firmando los Marineros, quienes cuentan con una combinación de talento, juventud y experiencia que los mantiene en la conversación entre los equipos más competitivos del 2025.