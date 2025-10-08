Comienza la votación para el premio Hank Aaron 2025: Sin venezolanos entre los nominados

El pasado lunes comenzó oficialmente el proceso de votación para el prestigioso premio Hank Aaron 2025, otorgado al mejor bateador de las Grandes Ligas en ambas ligas, Americana y Nacional. A través de sus plataformas sociales, las Grandes Ligas revelaron a los diez jugadores preseleccionados por cada liga para optar por esta distinción, aunque en esta edición no aparece ningún venezolano entre los elegibles.

En la Liga Americana, los fanáticos tienen la oportunidad de elegir entre destacados nombres como Byron Buxton, Junior Caminero, Riley Greene, Vladimir Guerrero Jr., Aaron Judge, Nick Kurtz, Cal Raleigh, José Ramírez, George Springer y Bobby Witt Jr. Cada uno de estos jugadores ha tenido un desempeño sobresaliente durante la temporada, lo que les ha permitido estar entre los finalistas para un premio que honra a la leyenda del béisbol Hank Aaron.

Por su parte, en la Liga Nacional, la competencia promete ser igualmente reñida. Los candidatos incluyen a figuras como Pete Alonso, Corbin Carroll, Shohei Ohtani, Geraldo Perdomo, Kyle Schwarber, Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Kyle Tucker, Trea Turner y Christian Yelich. Además, un panel selecto de miembros del Salón de la Fama de las Grandes Ligas también jugará un papel determinante en la elección final de los ganadores, lo que agrega un toque de tradición y autoridad a este premio tan emblemático.

Este galardón tiene un valor especial por ser una votación que involucra tanto a los aficionados, quienes tienen voz en la elección, como a los expertos que conocen de cerca la historia del béisbol. Aunque en esta edición no hay venezolanos nominados, el proceso sigue siendo una de las celebraciones más importantes para los amantes del béisbol, reconociendo a aquellos jugadores que han dejado huella con su habilidad al bate.