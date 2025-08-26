César Suárez Jr.: "Haremos de las Águilas del Zulia un equipo de élite"

Las Águilas del Zulia iniciaron un ambicioso proceso de transformación a cargo del exbeisbolista César Suárez, quien ahora asumirá la dirección del club, y aseguró que se trata de “un plan muy ambicioso, que tomará de tres a cinco años para ejecutarse completamente”.

En una entrevista con Ignacio Serrano, Suárez, que anteriormente colaboró como asesor del equipo, destacó que su nueva función implica supervisar todas las áreas de la organización, desde la estructura y comodidades del estadio Luis Aparicio "El Grande" hasta el roster y los objetivos deportivos.

Mi responsabilidad como vicepresidente ejecutivo es similar a la de un CEO en la MLB. Manejaré toda la nueva estructura y coordinaré las cuatro gerencias: Administración y Finanzas, Marketing, la gerencia deportiva y la gerencia general, que estará enfocada en el estadio y operaciones del equipo”, explicó.

El nuevo organigrama incluye a Suárez como director de Operaciones de Béisbol, responsable del día a día del roster; Rafael Álvarez, encargado de contrataciones y planes con criollos e importados; y Carlos Salas, que hará seguimiento al scouteo con vistas a reclutamiento y cambios de jugadores. Además, se incorporarán figuras para analítica, mercadeo y medios.

“La idea es contar con un tren ejecutivo bien estructurado. Creo que hemos fallado en la comunicación, tanto hacia los medios como internamente. Luis Rodolfo entendió que necesitábamos refrescar la estructura, hacerla más dinámica y joven, con nuevas ideas para sacar adelante el equipo y la marca”, añadió Suárez.

Entre las prioridades de la nueva administración están la inversión en el estadio, la mejora de las comunicaciones y la creación de nuevas experiencias para los aficionados.

“Para el año próximo deseamos hacer mejoras totales en la feria de comida, crear un VIP más atractivo y comprar autobuses propios para el equipo. La idea es ir cada año agregando cosas de valor a la organización”, indicó.