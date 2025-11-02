El diario plural del Zulia


Águilas y Caribes dividen en doble tanda en el Luis Aparicio

Rapaces y orientales repartieron victorias en la doble cartelera del sábado en Maracaibo, con blanqueos en ambos juegos. Luis Castro conectó un jonrón clave para Águilas en el primer encuentro, mientras que Romer Cuadrado y Herlis Rodríguez lideraron la ofensiva de Caribes en el segundo juego. La serie definirá este domingo a las 5:00 p.m
BéisbolVF Home
José Gabriel Lugo
@VersionFinal José Gabriel Lugo

Águilas del Zulia y Caribes de Anzoátegui repartieron victorias en la doble cartelera disputada este sábado en el estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo, mostrando la fuerza de sus pitcheos y la potencia de sus cuadrangulares.

En el primer encuentro, Águilas se impuso 3-0 en un duelo a siete innings, respaldado por un jonrón de dos carreras de Luis Castro. El pitcheo combinado de cinco lanzadores controló a la ofensiva de Caribes, limitándola a solo cuatro imparables.

El relevista Nomar Rojas se llevó la victoria tras enfrentar a un solo bateador, mientras que Silvino Bracho logró su cuarto salvado de la temporada, acercándose a solo cuatro del récord absoluto de la franquicia. Los rapaces aprovecharon los errores del rival y las oportunidades generadas en los turnos al bate para abrir el marcador desde la segunda entrada, consolidando la ventaja en el sexto inning.

Henry Centeno

El segundo compromiso quedó para Caribes, que dejó en blanco a los zulianos y sumaron la victoria con pizarra de 2-0. La ofensiva oriental se apoyó en cuadrangulares solitarios de Romer Cuadrado y Herlis Rodríguez, mientras que el abridor Carlos Marcano y cuatro relevistas mantuvieron la pizarra sin permitir carreras. El exgrandeliga Asdrúbal Cabrera, manager de La Tribu, celebró la combinación de pitcheo sólido y oportunos batazos que permitió remontar tras la derrota en el primer juego.

Con estos resultados, Águilas del Zulia se mantiene en el segundo lugar de la tabla con marca de 7-6, mientras que Caribes de Anzoátegui queda con récord de 7-7. Ambos equipos se enfrentarán nuevamente este domingo a las 5:00 p.m. para cerrar la serie en Maracaibo.

Siga leyendo
Lea también

Rusia denuncia uso excesivo de la fuerza militar estadounidense en el Caribe y…

Rubio acusa a Hamás de obstaculizar entrega de ayuda humanitaria a Gaza

Nuncio apostólico pidió a los venezolanos ser "conductores de paz"

Amnistía Internacional: EE. UU. está perpetrando ejecuciones extrajudiciales en sus…

Comentarios
Cargando...