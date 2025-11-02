Águilas y Caribes dividen en doble tanda en el Luis Aparicio

Águilas del Zulia y Caribes de Anzoátegui repartieron victorias en la doble cartelera disputada este sábado en el estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo, mostrando la fuerza de sus pitcheos y la potencia de sus cuadrangulares.

En el primer encuentro, Águilas se impuso 3-0 en un duelo a siete innings, respaldado por un jonrón de dos carreras de Luis Castro. El pitcheo combinado de cinco lanzadores controló a la ofensiva de Caribes, limitándola a solo cuatro imparables.

El relevista Nomar Rojas se llevó la victoria tras enfrentar a un solo bateador, mientras que Silvino Bracho logró su cuarto salvado de la temporada, acercándose a solo cuatro del récord absoluto de la franquicia. Los rapaces aprovecharon los errores del rival y las oportunidades generadas en los turnos al bate para abrir el marcador desde la segunda entrada, consolidando la ventaja en el sexto inning.

El segundo compromiso quedó para Caribes, que dejó en blanco a los zulianos y sumaron la victoria con pizarra de 2-0. La ofensiva oriental se apoyó en cuadrangulares solitarios de Romer Cuadrado y Herlis Rodríguez, mientras que el abridor Carlos Marcano y cuatro relevistas mantuvieron la pizarra sin permitir carreras. El exgrandeliga Asdrúbal Cabrera, manager de La Tribu, celebró la combinación de pitcheo sólido y oportunos batazos que permitió remontar tras la derrota en el primer juego.

Con estos resultados, Águilas del Zulia se mantiene en el segundo lugar de la tabla con marca de 7-6, mientras que Caribes de Anzoátegui queda con récord de 7-7. Ambos equipos se enfrentarán nuevamente este domingo a las 5:00 p.m. para cerrar la serie en Maracaibo.