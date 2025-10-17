Águilas inician con sólido triunfo 5-1 ante Tiburones en Maracaibo

Las Águilas del Zulia comenzaron la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (Lvbp) con una sólida victoria 5-1 sobre los Tiburones de La Guaira en el estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo, ante 5.787 fanáticos que celebraron con entusiasmo el buen arranque del equipo zuliano.

El conjunto dirigido por Lipso Nava mostró una ofensiva contundente desde el cuarto inning, cuando un doble de Osleivis Basabe impulsó a Ali Castillo y Simón Muzziotti, mientras que José Pirela amplió la ventaja con un sencillo al centro que permitió a Basabe anotar.

En el quinto episodio, Muzziotti volvió a destacar con un batazo de dos bases que trajo al plato a Angelo Castellano, consolidando el dominio local.

Tiburones descontó en el sexto con un doble de Daniel Montaño que impulsó a Máximo Acosta, pero la reacción resultó insuficiente ante el orden del pitcheo zuliano, que utilizó siete lanzadores, recetó seis ponches y solo otorgó cuatro boletos.

La última carrera de los rapaces llegó en el séptimo capítulo, cuando Castillo negoció un boleto con las bases llenas, permitiendo que Omar Martínez anotara “de caballito” para sentenciar el marcador.

La victoria fue para el relevista Francisco Carrillo (1-0), mientras que el abridor escualo Zac Grotz (0-1) cargó con la derrota. Silvino Bracho se encargó de cerrar el encuentro en la novena entrada, asegurando el primer triunfo del Zulia, que volverá a enfrentarse este viernes a los Tiburones en el mismo escenario a las 7:00 p.m.

Al finalizar el encuentro, el mánager Lipso Nava destacó el trabajo colectivo y el enfoque del equipo. “Jugamos buena pelota, hablé de la línea ofensiva que no se parara, y los muchachos pasaron la antorcha de un turno al otro. Hicimos las carreras que necesitábamos y minimizamos los errores. Cinco años después de clasificar, empezar ganando en casa es un regalo a la fanaticada. Pero esto apenas comienza, todavía faltan 55 juegos”, expresó.

Por su parte, Osleivis Basabe, figura ofensiva del encuentro con un doble y dos carreras impulsadas, resaltó la unión del grupo. “El engranaje es lo que va a marcar la temporada. Si no lo hago yo, lo hace Perlaza o Pirela. Somos un equipo con una alineación muy peligrosa y mucha armonía; será difícil sacarnos out”, afirmó.

El abridor Andry Lara, quien trabajó cuatro innings en blanco, con solo dos hits permitidos, tres ponches y un boleto, también valoró su desempeño y el trabajo conjunto del cuerpo técnico.