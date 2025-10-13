Águilas del Zulia presenta todas sus novedades para la temporada 2025-2026

Con un mensaje de renovación y compromiso con la afición, la directiva de las Águilas del Zulia ofreció este lunes 13 de octubre su rueda de prensa de presentación en el restaurante Centralia, de cara al inicio de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp).

El gerente general del club, Esteban Colina, aseguró que la organización vive una nueva etapa. “Un equipo renovado, un equipo que se está transformando”, expresó.

“Desde la nueva gerencia hemos trabajado sin parar. En estos tres meses logramos cambios significativos, tanto en el estadio como en el ámbito deportivo. Hemos escuchado a nuestros fanáticos y atendido sus solicitudes. Todos nuestros importados ya están aquí entrenando y han sentido nuestro calor zuliano”, afirmó el directivo.

Colina destacó que el estadio Luis Aparicio “El Grande” presentará una imagen distinta esta temporada, tras una serie de remodelaciones. “Gracias a la colaboración del gobierno nacional y regional, hemos podido intervenir el 75 % de los baños del estadio, que estarán completamente remodelados”, afirmó.

“Desde el acceso a la taquilla hasta el final del juego, los fanáticos van a tener una experiencia completamente diferente: sorpresas, premios entre innings y el regreso de la cámara del beso”, anunció.

El gerente también anunció un nuevo sistema de abonos y facilidades de pago, con la posibilidad de comprar abonos por series y utilizar la aplicación Cashea para realizar pagos en cuotas. “Hemos hecho un esfuerzo sobrehumano para mantener los precios accesibles y que las familias zulianas se reencuentren en el estadio”, dijo.

Por su parte, Rafael Álvarez, coordinador general de operaciones de béisbol, subrayó el trabajo de conformar un roster competitivo y equilibrado. “Ha sido un trabajo arduo para poner en manos de Lipso (Nava) jugadores de tanta experiencia y calidad. Hay una armonía que se siente en el clubhouse. Todos los importados ya están en Venezuela y listos para la temporada”, señaló.

Álvarez destacó la presencia de figuras como Ali Castillo, Eduardo Torrealba, Simón Muzziotti, Yonathan Perlaza, Luis Castro y José Herrera, además de la esperada llegada de Andrés Chaparro, que se incorporaría más adelante en la temporada. “Tenemos una base criolla muy sólida, con bates de poder y velocidad en las bases. Traemos seis brazos importados importantes para reforzar el bullpen y la rotación”, añadió.

El mánager Lipso Nava adelantó parte de su estrategia para el inicio de la campaña. “Tenemos herramientas como la analítica y la sabermetría que nos permiten evaluar mejor el talento. Estamos considerando usar dos abridores por juego para no exigir demasiado a los relevos en la primera semana”, explicó.

El técnico rapaz confirmó que el joven derecho Andry Lara, quien debutó este 2025 en Grandes Ligas con los Nacionales de Washington, será el abridor del primer juego contra Tiburones de La Guaira, el jueves 16 de octubre, en Maracaibo.

Entre los peloteros presentes, el experimentado cerrador Silvino Bracho expresó su entusiasmo por volver a defender los colores del equipo, en una campaña donde podría consagrarse como el lanzador con más juegos salvados en la historia de las Águilas del Zulia.

“Lo importante para mí es sumar victorias. Espero que, con el favor de Dios, se me dé la oportunidad de alcanzar ese récord aquí en Maracaibo, con mi fanaticada. Pero trato de no pensar en eso, lo más importante es llevar al equipo hacia la victoria”, afirmó.

Mientras tanto, el jardinero José Pirela destacó la unión del grupo y el compromiso con la camiseta. “Siempre he tenido la responsabilidad de dar lo mejor de mí dentro y fuera del terreno. Tenemos muchos jugadores jóvenes, y tratamos de que entiendan el compromiso que hay con esta organización. Hemos creado una química increíble, y esperamos que este año podamos traer de nuevo el campeonato a Maracaibo”, expresó.

Además, la conferencia contó con la alegría de "Agui", la emblemática mascota zuliana, quien cumplió 36 años desde su creación este 12 de octubre, y recibió una torta de cumpleaños sorpresa, en un emotivo momento para todos los presentes.

Con un ambiente de optimismo, renovación y expectativas altas, las Águilas del Zulia se preparan para una temporada que promete devolver la emoción y el orgullo beisbolero al estadio Luis Aparicio, donde iniciarán en casa con par de series ante Tiburones de La Guaira y Navegantes del Magallanes.