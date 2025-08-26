Venezuela supera a Panamá 77-73 pero complica sus opciones de avanzar en el AmeriCup 2025

Venezuela logró imponerse a Panamá 77-73 en un partido del Grupo C del FIBA AmeriCup 2025, quedando en el tercer puesto de la tabla, aunque con escasas posibilidades de avanzar como uno de los mejores terceros.

El momento decisivo llegó con un triple de David Cubillán que cerró una corrida de 10-2 a favor de los venezolanos, poniendo el marcador 71-68 a 1:42 del final.

Panamá intentó remontar y se acercó a un punto en un par de ocasiones, pero Venezuela selló la victoria con cuatro de seis tiros libres y un doble de Yohanner Sifontes en el último minuto.

El jugador destacado del encuentro fue Yeferson Guerra, quien brilló en la segunda mitad y terminó con casi un doble-doble: 11 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias y 4 robos.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Ronald Guillén consiguió su primera victoria en el torneo y mantiene vivas las esperanzas de clasificar como uno de los mejores terceros, aunque las posibilidades parecen cada vez más complicadas.

Panamá quedó eliminado tras sumar su tercera derrota consecutiva. El jugador más sobresaliente de los canaleros fue Ezequiel Bell, con 20 puntos, 13 rebotes y 2 asistencias.