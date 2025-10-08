Venezuela define sede para el torneo clasificatorio al Mundial 2027 de la Fiba

La selección nacional de baloncesto de Venezuela dará inicio a su camino hacia el Mundial de 2027 en el torneo clasificatorio de las Américas, comenzando con una serie de partidos que arrancarán en casa en el Gimnasio José Joaquín ‘Papá’ Carrillo, en Parque Miranda.

Este escenario será la sede de su debut en la primera ventana de los Clasificatorios, programada del 27 de noviembre al 1 de diciembre, según el calendario oficial de la Fiba.

Venezuela se encuentra en el Grupo C junto a potencias del baloncesto como Brasil, Colombia y Chile. El primer enfrentamiento de los dirigidos por Ronald Guillén será como visitantes en Cali, donde se medirán contra Colombia en el Coliseo Evangelista Mora. Sin embargo, el verdadero estreno en casa se dará el domingo 30 de noviembre, cuando reciban a los mismos colombianos en un esperado choque en el ‘Papá’ Carrillo.

Este gimnasio, que tiene una capacidad para unos 3,500 espectadores, se ha convertido en un bastión de victorias para la selección venezolana, que acumula un récord impecable de 5-0 en este recinto. La afición local espera con ansias el regreso de su equipo a casa, para lo que se anticipa un ambiente lleno de energía y apoyo incondicional.

Con estos primeros juegos, Venezuela busca comenzar con pie firme su camino hacia la clasificación al Mundial de 2027, en una fase que promete ser de alto nivel y grandes desafíos.