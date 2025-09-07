Selección olímpica de EE. UU. de 2008 ingresa al Salón de la Fama de la NBA

La selección de baloncesto de Estados Unidos que se coronó con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, conocida como el “Redeem Team”, ingresó oficialmente este sábado al Salón de la Fama de la NBA en Springfield, Massachusetts.

La plantilla, que incluyó a figuras como Kobe Bryant, LeBron James, Dwyane Wade, Carmelo Anthony, Chris Paul, Dwight Howard, Jason Kidd y Chris Bosh, estaba dirigida por el entrenador Mike Krzyzewski.

El ingreso al Salón de la Fama, correspondiente a la clase de 2025, había sido anunciado oficialmente en abril y se materializó con la tradicional ceremonia en la que los homenajeados recibieron la icónica chaqueta naranja del Naismith Basketball Hall of Fame.

Además de formar parte del equipo olímpico, Carmelo Anthony y Dwight Howard fueron reconocidos de manera individual por sus destacadas carreras en la NBA.

La jornada estuvo marcada por momentos emotivos, como el abrazo entre LeBron James y Dwyane Wade, compañeros de los Miami Heat con quienes ganaron dos campeonatos en 2012 y 2013, y el discurso de Dwight Howard dirigido a sus padres, recordando sus logros y su camino en el baloncesto.

Entre los demás homenajeados de la ceremonia también se encontraban Sue Bird, leyenda de la WNBA y cuádruple campeona, y Billy Donovan, destacado entrenador de los Chicago Bulls.

La incorporación de este histórico equipo olímpico al Salón de la Fama reconoce no solo su dominio en Pekín 2008, sino el impacto y legado que cada uno de sus integrantes ha dejado en el baloncesto estadounidense e internacional, que recuperaron la medalla de oro para el país perdida en Atenas 2004 ante la selección de Argentina.