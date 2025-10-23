La Gaiteros Cup debuta en Maracaibo con ocho equipos zulianos

El baloncesto regional suma una nueva vitrina con la llegada de la primera edición de la Gaiteros Cup, un torneo inspirado en la histórica trayectoria del equipo profesional Gaiteros del Zulia, que busca promover la participación de representaciones amateur en un formato competitivo y profesional.

La presentación oficial se realizó este jueves 23 de octubre en el “Salón Gaiteros” del Fiorella Supermarket, en la Curva de Molina, con la presencia del presidente de la organización, Juan Barrios, y el gerente de Mercadeo, Edgar Soler.

La copa, que se disputará en las instalaciones del Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte, contará con ocho equipos zulianos, entre ellos los Rockets de San Isidro, actuales campeones del Torneo de las Alturas en las categorías U19 y U21, además de otras escuadras como Fiorella Basketball, Tritones del Lago, Pinar Basketball, Titanes del Caujaro, Inversiones McPollos, Los Mangos E.B. y la Escuela de Baloncesto Veritas.

La jornada inaugural se celebrará este viernes 24 de octubre a las 6:00 p.m., con un partido entre dos equipos conformados por creadores de contenido, y la entrada será completamente libre.

A partir de la ronda regular, el Round Robin y la final, el acceso al público tendrá un costo de un dólar.

El torneo será transmitido en vivo a través del canal de YouTube Gaiteros Cup, con más de 20 transmisiones vía streaming, arbitraje calificado, premiaciones colectivas e individuales y un ambiente pensado para el disfrute de los fanáticos del baloncesto.

La organización informó que los equipos podrán incluir jugadores profesionales bajo un sistema progresivo: hasta dos en la primera ronda, tres en la segunda y cuatro en la final.

Además, cada plantilla deberá contar obligatoriamente con un jugador categoría U19, nacido en 2006 o posterior, y entregar su lista oficial antes del 24 de octubre, sin posibilidad de modificaciones posteriores.

El formato contempla dos grupos de cuatro equipos, de los cuales los dos primeros avanzarán al Round Robin. Los líderes de esa fase se disputarán el título de campeón de la Gaiteros Cup.