José Ascanio: “Vengo a mantener la intensidad defensiva de Gaiteros en el Súper 4”

Solo basta ver la primera práctica de José Ascanio con Gaiteros para entender su jerarquía en la cancha. Es un liderazgo que lleva en cada interacción con sus nuevos compañeros y con el Cuerpo Técnico. “Déjamelo a mí, yo me encargo” afirma con la seguridad propia de un jugador internacional cuando recibe las primeras disposiciones en táctica defensiva. “Al verlo comprendes porqué teníamos que traerlo, es un jugadorazo” comenta alguien en el tabloncillo.

“El calor de aquí es distinto al de Margarita” dice jadeando al finalizar la práctica del martes por la mañana. “Pero estoy listo, los espero” enfatiza inmediatamente antes de conceder sus primeras palabras tras su llegada en condición de refuerzo a los Comecandela en las que analiza la forma de afrontar el Súper 4 con todos los bríos posibles y su contribución al equipo zuliano.

¿Por qué venir a Gaiteros?

Porque es un equipo que se adecúa a mis características como jugador: intenso en defensa. Quiero primeramente darles las gracias a todos en Gaiteros por haber pensado en que puedo ayudarles, así que vengo con la motivación necesaria para ayudar al equipo.

¿Qué impresiones tiene después de su primera práctica con el equipo?

Muy buenas. Me pude entender bien con el Coach (Julio Duquela) y me estoy adaptando rápidamente a la dinámica del equipo. No es algo diferente a lo que venía jugando (con Guaiqueríes), creo que el equipo tiene mucha intensidad especialmente en defensa, eso es lo principal. José Ascanio viene a aportar su granito de arena especialmente en ese aspecto. La ofensiva saldrá sola.

Jugar en Maracaibo, con la atención de la fanaticada sobre los jugadores no es sencillo… ¿Cómo sobrellevar esa atención del público, especialmente en usted, que es un jugador de selección nacional

Lo más sabroso es jugar aquí es el peso que la fanaticada tiene en la cancha, eso también me motiva sobremanera. Pienso vivir esta etapa de la mejor manera posible, estoy entusiasmado y vengo a aportar mi granito de arena.

¿Qué le va a aportar José Ascanio a Gaiteros del Zulia?

Soy principalmente un jugador defensivo, en eso me he concentrado en gran parte de mi carrera y eso le vengo a dar al equipo. Gaiteros es el equipo que tiene mejor registro defensivo en la temporada regular y en su serie ante Gladiadores no fue distinto. Vengo a mantener esa línea de juego. Como te dije, en la parte ofensiva las cosas se irán dando solas, no tengo dudas de eso. Por ahora, lo más importante es sumarse a la dinámica del grupo y en eso me he enfocaré.

¿Cómo vislumbra el Súper 4?

Creo que será una etapa muy jugada, fuerte. Los equipos están bastante completos y estoy seguro que va a ser una ronda muy peleada…

¿Y cuál es la clave entonces para ganar?

Defender… El equipo que mejor defienda va a pasar a la final, de eso no tengo dudas.

El fanático tiene mucho interés y atención con su llegada… ¿Qué mensaje le brinda a ese público entusiasmado?

Que sigan apoyando al equipo, el equipo está bastante completo, iremos juego a juego. Veo un ambiente muy bueno y eso va a dar buenos resultados. No pierdan la confianza, ganaremos algunos juegos, perderemos otros, pero vamos a estar en la pelea, de eso no tengan duda alguna.