Grecia y Turquía se citan en las semifinales del Eurobasket

La selección de Grecia, liderada por Giannis Antetokounmpo, venció este martes a Lituania (87-76) en los cuartos de final del Eurobasket, disputados en el Arena Riga, y selló su pase a las semifinales, donde se enfrentará a Turquía.

La estrella de los Milwaukee Bucks volvió a brillar con una actuación decisiva: 29 puntos, seis rebotes y dos asistencias. No estuvo solo en la exhibición griega, pues su hermano Kostas también destacó con cuatro tapones y tres rebotes defensivos, frenando los intentos lituanos de mantenerse en el partido.

Lituania, impulsada por el experimentado pívot Jonas Valanciunas, empezó dominando los primeros minutos, pero terminó cediendo ante el empuje heleno, informa AFP.

Valanciunas firmó un doble-doble sobresaliente, con 24 puntos y 15 rebotes, aunque insuficiente para evitar la eliminación.

Para Grecia, esta clasificación representa un regreso a la élite continental: vuelve a unas semifinales de Eurobasket por primera vez desde 2009, cuando obtuvo la medalla de bronce. El combinado griego, campeón europeo en 1987 y 2005, buscará repetir la historia frente a Turquía.

En el otro cruce, Turquía superó a Polonia (91-77) con una actuación estelar de Alperen Sengun, pívot de la NBA. Con apenas 23 años, firmó un triple-doble histórico con 19 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias, convirtiéndose en el jugador más joven en lograr esta hazaña en la historia del torneo.

Los cuartos de final continúan este miércoles con dos duelos decisivos: Finlandia, la gran sorpresa tras eliminar a Serbia, se enfrentará a Georgia, que dejó fuera a Francia; mientras que Alemania se medirá con Eslovenia, en un choque que promete espectáculo con Luka Doncic frente a la vigente campeona mundial.