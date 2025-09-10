Alemania y Finlandia se verán las caras en semifinales del Eurobasket

La selección de Finlandia, liderada por Lauri Markkanen, y la vigente campeona mundial, Alemania, se clasificaron este miércoles a las semifinales del Eurobasket, donde se medirán entre sí en busca de un cupo en la final.

Los finlandeses confirmaron su papel de equipo revelación al derrotar 93-69 a Georgia, en un partido que se decantó desde el primer cuarto con una ráfaga de triples de Sasu Salin y Mikael Jantunen. A pesar de que Markkanen no tuvo su mejor actuación, el acierto exterior y los tiros clave de Elias Valtonen en el último cuarto aseguraron el triunfo, reseñó EFE.

Por su parte, Alemania superó 99-91 a Eslovenia en un duelo marcado por la exhibición de Luka Doncic, autor de 39 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias. Sin embargo, el esfuerzo del esloveno no fue suficiente ante el poderío colectivo de los germanos, que impusieron su dominio en el rebote y aprovecharon los tiros libres para cerrar el partido en el tramo final.

Las semifinales se disputarán este viernes en el Arena Riga, Letonia. El primer duelo será entre Finlandia y Alemania, seguido por el enfrentamiento entre Turquía y Grecia.