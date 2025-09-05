Avelino Avancín | Síntesis deportiva

DOMINIO ABRUMADOR de los albicelestes, que no perdonaron los desaciertos de la línea defensiva de los criollos, en una gran noche para el astro Lionel Messi. Muy superiores los dueños de casa en ocupación de espacios y posesión del esférico. Un pressing asfixiante que le dio pocas libertades a la tropa de Batista. El cancerbero Rafael Romo evitó que la diferencia hubiese sido más abultada. La Vinotinto se juega la vida para optar al cupo de repechaje contra los colombianos, donde ganar será la consigna en un escenario donde les ha ido bien como el monumental de Maturín. A echar el resto los lanceros…En el futve el promisorio Isaí Valladares tiene talento para llegar lejos. El jovencito de 20 años nativo de Barrancas, de donde también es el mago Pedro Ramírez, promete consolidarse en el Zamora. Posee herramientas importantes como gran calidad técnica. “Aspiramos terminar entre los ocho primeros. Con entrega y sacrificio vamos siempre adelante. Tenemos una gran cantera. El triunfo ante la Universidad ha sido muy oxigenante”, dijo el ascendente jugador…Táchira y Estudiantes de Mérida son los equipos con mayor promedio de edad. Los aurinegros con 30 y 29 los emeritenses. El atacante valenciano José Balza ya lleva tres juegos seguidos agitando las redes. EL “Chino” anda imparable con los fronterizos. La visión de Carlos Sosa es realmente espectacular. Da gusto ver jugar al talentoso diez del elenco de la ciudad de la cordialidad. El conjunto merideño no levanta vuelo y necesita remontar urgente, al igual que la Academia de Puerto Cabello…ROGER CLEMENS merece estar en el Salón de la Fama del beisbol. El serpentinero norteamericano tuvo una carrera con unas estadísticas impresionantes, tras obtener siete premios Cy Young, 354 victorias y ponchar a 4.752 rivales durante 24 temporadas en diferentes escuadras como Medias Rojas de Boston, Yanquis de Nueva York, Azulejos de Toronto y Astros de Houston. Fue seleccionado para participar en 11 Juegos de Estrellas. Esta leyenda nació un 4 de agosto de 1.962….FECHA HISTORICA, un 19 de abril de 1.986, Carl Herrera impone una marca de más rebotes en un encuentro con un total de 34, al día siguiente el pívot también fue noticia con un total de 13 bloqueos encuentros donde se enfrentaron los Bravos y Trotamundos en el gimnasio de Guanare…65 tiros libres marcó Víctor David Díaz en una final de Panteras ante Marinos…Felicitaciones al profesor Félix Arguello ya son 42 años impartiendo justicia como árbitro. El básquet es su gran pasión…LA CARRERA de la tenista Steffi Graf estuvo llena de éxitos. Entre 1.987 y 1.999 ganó 22 títulos Grand Slam y tiene el record de 186 semanas consecutivas que estuvo al frente del ranking mundial femenino entre el 17 de agosto del 87 al 10 de marzo de 91. La jugadora alemana revolucionó este deporte. Sus arrolladoras cifras la llevaron a ser declarada como la mejor jugadora del siglo XX….Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.