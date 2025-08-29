Avelino Avancín | Síntesis deportiva

PAR DE CHOQUES bastante difíciles para la Vinotinto, en la continuación de las eliminatorias. Argentina debe triunfar en Buenos Aires, en lo que será el último encuentro del astro Lionel Messi ante su ferviente fanaticada. Los gauchos tienen futbolistas súper potentes en todas sus líneas y deben imponer su jerarquía ante un rival que presenta bajas importantes. Luego en el partido más importante del año, los criollos reciben a los colombianos, donde saldrán como fieras a matarse. El cuestionado timonel Fernando Batista apostará por la juventud. Jugadores como Carlos Faya y Leonardo Flores (grata revelación con el Bucaramanga), están ansiosos por mostrarse. Bajo los tres palos debería estar Alain Baroja, ya que Romo viene de una lesión. Lo mejor es la línea defensiva ya que Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel y Miguel Navarro han venido teniendo continuidad en sus clubes. Dos exámenes durísimos. Los millones de fanáticos siguen ilusionados de disputar por lo menos el repechaje…La Guaira ataca con fuerza y la contundencia es muy alta. El elenco naranja se afianza en la cima del Torneo Clausura. Por cierto que como sigue rindiendo Keiber Lamadrid, quien ya lleva seis anotaciones y demostrando que es un jugadorazo…Que gran trabajo del entrenador argentino Marcelo Zuleta al frente de Monagas. Los azulgranas siguen creciendo en base a resultados positivos y arrollaron sin contemplación al Zamora en “La Carolina”. El estratega colecciona marca de seis victorias y tres empates. Muy débil la línea defensiva de los llaneros y esto lo aprovecharon al máximo los azulgranas…Carabobo demolió a la UCV con amplia jerarquía. El plantel que dirigen Daniel Farías y César “Champion” Marcano luce cada vez más cohesionado. A propósito que es muy admirable el trabajo que viene haciendo Pin Romero como coordinador de las divisiones menores del granate….250 juegos cumplió Cristian Rivas con Estudiantes de Mérida. Un mediocampista emblemático para la institución emeritense y que siempre da el máximo por la camiseta andina…FRACASO el combinado nacional en el Americup de baloncesto que se juega en Nicaragua. La tropa nativa necesita mejorar en muchos aspectos como la defensa y en la efectividad en los disparos, además de carecer de un entrenador de alto nivel para este tipo de competencias internacionales…Darwin Manuel Silvera se consolida como uno de los grandes analistas del deporte de los gigantes. El caraqueño forma una gran dupla al lado del consagrado Alvis Cedeño, en las transmisiones del circuito nacional de la estación Fm Center, una de las casas del deporte en Venezuela…RUMBO a los 50 cuadrangulares. El antesalista guayanés Eugenio Suarez sigue trabajando duro en la presente campaña. El poderoso artillero dijo que su prioridad es ayudar al máximo a los Marineros. Según proyecciones debe arribar a dicha cifra antes del 20 de septiembre para continuar demostrando su amplio poderío….Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.