Avelino Avancín | Gran baluarte del Portuguesa: Aitor López se afianza como el líder goleador de la Liga Futve

Con 13 anotaciones Aitor López se afianza como el máximo goleador en la Liga Futve. El artillero caraqueño marcó doblete para perfilarse como uno de los jugadores más valiosos del Portuguesa FC en la sorprendente victoria dos por cero el domingo ante Deportivo Táchira, ante más de ocho mil personas en el estadio “General Páez” de Araure. “Siento una enorme alegría. Siempre trabajamos para ganar y todo nos salió bien producto del enorme esfuerzo que hicimos. Hemos pasado por situaciones difíciles, pero aquí estamos siempre batallando por esta gloriosa camiseta. Gracias a Dios ganamos y esto nos motiva a continuar dando el máximo”, dijo el caraqueño, quien pasa por uno de los mejores momentos de su carrera.

El jugador de 25 años también se refirió al aporte del resto de sus compañeros, destacando el accionar de los jóvenes prospectos Jesús González y Robert Mendoza, otros dos baluartes en la victoria rojinegra. “Se hizo buen trabajo en equipo a la hora de marcar y cerrar los espacios. Con nuestra velocidad le hicimos daño. Estos chamos van a llegar muy lejos porque entrenan duro y siempre quieren ganar. Tenemos muchos muchachos prometedores en nuestra cantera”. Agregó el hijo de Mon. Los lanceros no le ganaban a los andinos desde el 7 de agosto de 2.021 cuando vencieron dos por cero con diana de Luis Annese y autogol de Francisco Flores.

Lamenta estar ausente contra Estudiantes

El extremo se perderá el próximo duelo del pentacampeón cuando visiten a Estudiantes de Mérida por acumulación de tarjetas amarillas. “Una lástima no poder disputar este juego. No merecía la amonestación pero bueno hay que pasar la página y enfocarnos en lo que se avecina. Tenemos equipo para ganar ya que en la unión esta la fuerza. Este grupo juega bien solo que nos ha faltado contundencia y mil gracias a toda la fanaticada por ese gran respaldo. Que bonito ambiente se vivió”, cerró diciendo el bombardero dorsal número diez.