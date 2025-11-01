Atlético de Madrid golea al Sevilla 3-0 y se mantiene en la pelea por La Liga

Los Sevillistas no pudieron contener el avance de el Atleti y terminó cayendo por goleada de 3-0 en la fecha 11 de la Liga de este sábado.

Julián Álvarez sacó un potente remate desde los doce pasos y batió al portero contrario para quebrar el empate a los 19 minutos del segundo tiempo, reseñó DirecTV Sports.

El auspicioso arranque de Atlético de Madrid no terminó allí y, a 31 minutos de la misma parte, Thiago Almada amplió el resultado con un gol de jugada.

Finalmente, Antoine Griezmann dio forma a la goleada después de una jugada cuando iban 44 minutos de la misma etapa.

En el minuto 44 de la segunda etapa, Antoine Griezmann levantó el ánimo de el Atleti y se llevó todos los aplausos. Thiago Almada filtró un balón para que el delantero conecte, desde el semicírculo, un gran disparo al palo derecho del arco contrario.

Cuando iban 36 minutos del primer tiempo, el remate del volante Nicolás González pegó en el palo del arco rival y Atlético de Madrid se quedó con las ganas de festejar.

El desempeño Thiago Almada lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Atlético de Madrid metió un gol y efectuó 14 pases correctos.

Antoine Griezmann fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Atlético de Madrid mostró su mejor nivel al marcar un gol, rematar dos veces al arco contrario y acertar seis pases correctos.

El estratega de Atl. Madrid, Diego Simeone, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Jan Oblak en el arco; Marcos Llorente, José María Giménez, Dávid Hancko y Matteo Ruggeri en la línea defensiva;

Giuliano Simeone, Koke, Alex Baena y Nicolás González en el medio; y Alexander Sorloth y Julián Álvarez en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Matías Almeyda salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Odysseas Vlachodimos bajo los tres palos; José Ángel Carmona, César Azpilicueta, Marcão y Gabriel Suazo en defensa; Batista Mendy, Djibril Sow, Juanlu Sánchez, Peque Fernández y Ruben Vargas en la mitad de cancha; y Isaac Romero en la delantera.

En la siguiente jornada el Atleti se enfrentará de local ante Levante y los Sevillistas disputarán el juego de local frente a Osasuna.

Con este resultado, el anfitrión acumula 22 puntos a lo largo del certamen y ocupa el cuarto puesto. Por su parte, la visita suma 13 unidades y se ubica en el décimo primer lugar.