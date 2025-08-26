Atletas zulianos brillarán junto a maestros japoneses en cumbre continental de karate en Caracas

Del 9 al 12 de octubre, la Academia Militar de Caracas será el epicentro del karate-do tradicional en Venezuela, con la Cumbre Continental de la Federación Internacional De Karate-Do Shotokan (Shotokan Karate-Do International Federation -Skif-), que reunirá a exponentes de la disciplina del país, entre quienes destacan atletas zulianos.

Más de 400 karatecas venezolanos se darán cita para entrenar con grandes referentes internacionales: Kancho Nobuaki Kanazawa, presidente de la Skif; Paul Huglo, campeón del Torneo Nacional de Japón y primer joven talento occidental que forma parte del staff de instructores en Japón; Hanshi Hiroshi Ishikawa, presidente de la Skif para Latinoamérica, y sensei Alejandro Castro, director nacional de Skif Kodokai Venezuela.

En esta oportunidad estudiantes de karate de la región zuliana viajarán a este campamento que tiene como objetivo transformar a sus practicantes en personas con propósito, física y mentalmente fuertes.

Dojo Maracaibo, dirigido por sensei Eleazar Monsalve; Dojo Escuela Bella Vista, sensei Oswaldo Méndez y sensei Ana Rosales; Dojo León, con sensei Hayleen León, y los invitados especiales, Dojo Budokan Zulia, serán parte de este encuentro que reúne a lo mejor del karate tradicional japonés.

Como antesala a la Cumbre Continental, el próximo jueves 18 de septiembre, el también coach internacional de combate y kata, sensei Alejandro Castro, visitará el estado Zulia para un entrenamiento especial donde se espera a más de 100 estudiantes asistentes, en una alianza técnica y amistosa con Budokan Zulia.

Respaldo mundial

Tanto estudiantes como instructores recibirán certificados de participación avalados por la Skif-Japón, los maestros evaluarán exámenes de ascenso, harán entrenamientos técnicos y dedicarán un día a competencias deportivas con premiaciones a los atletas participantes.

Según el coordinador de Skif Kodokai Zulia, sensei Eleazar Monsalve, “la Cumbre representa la oportunidad de convivir durante cuatro días con maestros japoneses, con expertos en fisioterapia, árbitros internacionales y profesionales que les transmiten valores como la constancia, la puntualidad, la fuerza y determinación”.

Como instructor, este evento anual me regala herramientas universales para enseñar con autoridad y confianza. Cada clase, cada conversación con los maestros deja un mensaje profundo. Regresamos a la academia con una visión renovada, con fundamentos sólidos y con la certeza de que lo que transmitimos tiene raíz, origen y aplicación real en la vida de cada estudiante”, agregó.

La organización Shotokan Karate Do International Federation cuenta con presencia en más de 130 países, lo que hace que sus eventos tengan un aval que posiciona a sus cinturones en todo el mundo.