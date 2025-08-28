Andrés Borregales asegura su puesto en el róster de los New England Patriots para 2025

El pateador venezolano Andrés Borregales superó este martes el corte final y formará parte del róster de 53 jugadores de los New England Patriots para la temporada 2025 de la NFL. Con 23 años, Borregales se convierte en uno de los pocos representantes latinoamericanos en la liga profesional estadounidense.

Seleccionado en la sexta ronda del Draft de abril, en el puesto 182, Borregales se destacó durante la pretemporada, imponiéndose al pateador Parker Romo y ganándose la confianza del entrenador Mike Vrabel. Su consistencia en los entrenamientos y partidos amistosos fue clave para asegurar su lugar en el equipo.

En la pretemporada, Borregales tuvo actuaciones destacadas: en el primer juego frente a Washington Commanders aportó seis puntos, con tres puntos extra y un gol de campo de 33 yardas; en la segunda semana, ante Minnesota Vikings, sumó cinco puntos, incluyendo un gol de campo de 51 yardas, el más largo de su preparación; y en el último partido frente a New York Giants, convirtió un gol de campo de 30 yardas, aunque falló un punto extra.

Nacido en Caracas, Andrés es hermano de José Borregales, también pateador, quien jugó con los Tampa Bay Buccaneers en 2021. Con este logro, Andrés se convierte en el cuarto venezolano en la historia de la NFL, después de Alan Pringle (Detroit Lions, 1975), Patrick Agantino Ragusa (New York Jets, 1987)y José Borregales (Tampa Bay Buccaneers, 2021)

En los Patriots, Andrés compartirá equipo con Christian González, esquinero de origen colombiano y miembro de la comunidad latina en la franquicia desde 2023.