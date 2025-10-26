Albert Torres se proclama campeón del mundo de ómnium en Santiago de Chile

Tras once años de su oro en madison en Cali, el ciclista Albert Torres logró la primera medalla para la selección española en el Campeonato del Mundo de Ciclismo en Pista que se está disputando en Santiago de Chile tras proclamarse brillantemente campeón del mundo de la modalidad de ómnium.

Tras llegar primero a la prueba definitiva, después de cosechar dos terceros puestos en la Tempo Race y la eliminación y un cuarto en el snatch, el español partía con una pírrica ventaja de cuatro puntos en una prueba de puntuación que se descontroló desde el principio, reseñó Infobae.

Torres, que se vio presionado desde el principio por ataques de varios de sus rivales más cercanos, no fue capaz de elegir bien las ruedas, haciendo que el alemán Augenstein fuese líder durante muchos momentos de la prueba. El español sí que pudo sumar 20 puntos tras “doblar” al pelotón, colocándose primero a falta de 40 vueltas.

El danés Larsen volvió loca la prueba, doblando en dos ocasiones al pelotón y cogiendo ventaja en las diez últimas vueltas. Torres, visiblemente fatigado, no se pudo meter en el corte bueno y parecía perder sus opciones de oro, pero encontró un aliado en Blevins, el australiano. Sin jugarse nada, ganó el sprint definitivo, sumando 10 puntos y evitando que el danés arrebatase el mundial a Torres, que celebra así su segundo oro mundial.

El ciclista logró este éxito después de firmar una actuación muy sólida durante las cuatro pruebas de las que consiste este evento para imponerse con 133 puntos por delante del japonés Kazushige Kuboki y del belga Lindsay de Vylder y enfundarse el segundo maillot arcoíris de su carrera once años después de conseguirlo en la madison, entonces junto a David Muntaner.

Torres arrancó el omnium finalizando en la cuarta posición en el scratch, mejorando un puesto en el tempo race, al igual que en la eliminación, lo que le permitió llegar a la decisiva prueba de puntuación en la primera posición y con serias opciones de podio.

Y en la hora de la verdad, el “pistard” balear demostró su experiencia en estas lides a sus 35 años. Dobló a sus rivales para elevar a 133 puntos antes del esprint final en el que dependía que el danés Niklas Larsen no lo ganase para coronarse campeón del mundo.

Este lanzó un potente ataque, pero no pudo con el australiano Oliver Bleddyn, que le superó en los últimos metros para condenarle a la cuarta plaza con 130 puntos y confirmando el oro del español, con Kabuki, playa, y de Vylder, bronce, empatados con 131.

"Ni siquiera estaba seguro de haber ganado. Estoy muy feliz de haber ganado este título, ha sido un año muy difícil, pero un final de temporada inmejorable con este maillot arcoíris. Tuve la oportunidad de ganarlo en 2014 en Cali, y muchos años después, volver a hacerlo con toda mi familia aquí en un viaje tan largo es muy emotivo", celebró Torres en declaraciones recogidas en la web de la UCI.