Zulianos comparten experiencias tras las fuertes lluvias registradas en la ciudad: entre mejoras y temores

Las fuertes lluvias registradas en el estado Zulia desde la madrugada del 1 de octubre encendieron la alarma entre los habitantes de Maracaibo y municipios vecinos.

Aunque en algunas zonas la situación ha sido controlada gracias a labores de limpieza en cañadas durante temporadas pasadas, en otras comunidades el agua se desbordaba y el temor a fallas eléctricas recordaron la fragilidad de la ciudad frente a los aguaceros.

Eduarda Romero, residente de la parroquia Manuel Dagnino, contó al equipo de Versión Final que la cañada cercana a su sector se desborda.

Somos afectados por las lluvias, los carros no pueden pasar y se inundan las calles adyacentes. Sin embargo, ya las han estado arreglando”.

Por su parte, Lilia Baena, del barrio La Polar, señaló: “Cuando llueve muy fuerte, se colapsa y nos inundamos, se nos mete el agua para las casas, pero se ha estado limpiando la cañada y esta mañana gracias a Dios no nos inundamos”.

En San Francisco, Juan Marín relató que la lluvia lo tomó desprevenido: “Muy fuertes las lluvias, nos agarró de sorpresa, no se veía nada. Maracaibo está apta para estas eventualidades en algunas partes, porque hay sectores que no están tan perjudicados como otros”.

En contraste, Jorge Méndez, del sector Sol Amada, comentó: “Nos fue bien con las lluvias, porque no tuve inconvenientes”.

Nicolás Martínez, habitante de San Francisco, expresó su preocupación: “El palo de agua de anoche fue bastante intenso, comenzó desde las 3 de la mañana. No estamos preparados para lluvias de esa manera, porque hay problemas en las calles para que corra el agua”.

Ana Reyes, residente del sector El Caujaro confesó que el mayor temor era un apagón: “Recibimos la lluvia pensando en la problemática de la electricidad, ya que llovió bastante".

José Gutiérrez, vive en la avenida El Milagro, y advirtió: “Prácticamente todo está inundado. Maracaibo no está preparada para recibir estas lluvias, faltan muchas mejoras en las calles, las cañadas y los caudales”.

Finalmente, Alicia Morales, del municipio Mara, aseguró: “Llovió demasiado. Creo que no estamos preparados, porque los techitos de nuestras casas no aguantan esos aguaceros”.