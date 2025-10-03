Zulia prepara delegación para el Congreso Mundial en defensa de la Madre Tierra

En el estado Zulia, adelantan los preparativos para el envío de una delegación de voceras y voceros de los Consejos Ecosocialistas, que participarán en el Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra, a celebrarse los días jueves 9 y viernes 10 de octubre.

La jornada clave para la articulación del Poder Popular de cara al evento, tuvo lugar este jueves en la tarde, en el Auditorio "Dr. Heber Villalobos", de la sede del Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (Iclam).

El encuentro fue presidido por el director de la Unidad Territorial Ecosocialista (Utec) Zulia y presidente del Iclam, G/D Edgar Jiménez Hernández, y contó con la participación de más de 200 voceras y voceros de los Consejos Ecosocialistas de la entidad.

Los aspectos centrales de la reunión fueron: Establecer los puntos de encuentro y la logística de traslado; presentar el cronograma de actividades detallado para la delegación; realizar la entrega de material informativo y de trabajo a los participantes y efectuar el chequeo de datos personales para la acreditación oficial.

Esta movilización del Poder Popular, alineada con el Vértice 1 de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela (Organización y Formación para la Vida), reafirma el compromiso del estado Zulia con la defensa de los derechos de la Madre Tierra y la construcción de un modelo de vida basado en el respeto de la naturaleza y el equilibrio ambiental, tal como lo promueve el Gobierno Bolivariano del presidente Nicolás Maduro.