Zona sísmica activa en Venezuela abarca los Andes y las cordilleras Central, según Funvisis

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) emitió un comunicado en el que identifica una extensa franja geográfica del país como la de mayor actividad sísmica. Esta zona, de aproximadamente 100 kilómetros de ancho, recorre los principales sistemas montañosos: los Andes, la Cordillera Central y la Cordillera Oriental.

En esta región se ubican las fallas tectónicas más activas del país, entre ellas Boconó, El Pilar y San Sebastián, junto con otras como Oca-Ancón y La Victoria. Estas estructuras geológicas atraviesan localidades altamente pobladas, lo que representa una combinación preocupante de vulnerabilidad y exposición ante eventos telúricos.

Funvisis hizo énfasis en la necesidad de adoptar medidas preventivas basadas en estudios de microzonificación sísmica, una herramienta que permite identificar el comportamiento del suelo ante movimientos telúricos y orientar la planificación urbana y el diseño estructural. Según el organismo, estos análisis pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte durante un sismo fuerte.

La advertencia llega en medio de creciente alarma social por los recientes movimientos sísmicos registrados en el occidente del país. Según reportes oficiales, una falla tectónica activa en esa región ha generado múltiples eventos telúricos, incluidos al menos diez sismos principales y más de veinte réplicas, con magnitudes superiores a 4.0 y alcanzando hasta 6.3 en algunos casos.