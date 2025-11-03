“Zagales del Padre Vílchez" participa en el Festival "Maracaibo Elige la Gaita del Año 2025"

El Instituto Municipal de la Gaita “Ricardo Aguirre” (Imgra) celebra en el festival "Maracaibo Elige la Gaita del Año 2025" la participación de agrupaciones con gran trayectoria como el renombrado grupo de gaita Zagales del Padre Vílchez, con casi medio siglo de historia, que se suma al concurso con una nueva producción que promete impactar el ambiente gaitero.

La agrupación, fundada en 1977 dejando una huella imborrable en el folclore nacional, entra al concurso con el tema "La Gaita Protagonista", una pieza que rinde homenaje a quienes mantienen viva la máxima expresión zuliana.

La gaita con la que concursa el grupo, "La Gaita Protagonista", es interpretada por la destacada solista de la agrupación, Priscarlina Vílchez, conocida como la "Reina de la Gaita". La composición corre a cargo de José Luis Vargas y Aly Enrique Ojeda.

La pieza musical se define a sí misma como un reflejo del potencial y el talento de la gente. Priscarlina Vílchez, quien se describe en cada verso como "defensora, protectora y custodio" de su sentir, transmite en la gaita su compromiso por mantener en alto esta expresión cultural con la pasión que la caracteriza.

El mensaje central destaca que el verdadero protagonista de la gaita no es solo quien la ejecuta o canta, sino también todo aquel que la disfruta, la apoya y la difunde. Subraya que este movimiento cultural nació como expresión folclórica y se internacionalizó gracias al amoroso trabajo de todos sus protagonistas.

El presidente del Imgra, Ricardo "El Pelón" Aguirre, y la Alcaldía de Maracaibo agradecen la masiva participación de talentos, cuyo entusiasmo motivó la extensión del plazo de inscripción, y resaltan la importancia de que grupos de la talla de "Zagales del Padre Vílchez" se sumen a esta vitrina musical.

Priscarlina Vílchez: Un voto de confianza en el Festival

La solista de "Zagales del Padre Vílchez" y figura icónica de la gaita, Priscarlina Vílchez, compartió su entusiasmo por esta nueva etapa del festival:

"Esta nueva etapa del festival la veo más completa, siempre le brindo un voto de confianza para ver el desarrollo del mismo y en esta ocasión veo que la participación de los gaiteros se ha tomado muy en cuenta, al igual que le están dando la importancia a las nuevas generaciones gaiteras que se vienen desarrollando en los últimos años, pilares fundamentales para que la gaita se siga desarrollando con nuevos estilos sin perder su originalidad".

La agrupación, que ha recibido numerosos galardones a lo largo de sus 48 años de trayectoria, incluyendo la Orden Relámpago del Catatumbo y la Orden Ciudad de Maracaibo, reafirma su compromiso con el género y la cultura zuliana. El grupo ha grabado más de 400 temas desde 1977 hasta 2025.

El concurso "Maracaibo Elige la Gaita del Año 2025", rescatado por la Alcaldía de Maracaibo y organizado por el IMGRA, busca impulsar el talento infantil-juvenil y adulto profesional, premiando a 10 agrupaciones en cada categoría. Todo el proceso, desde la inscripción hasta la elección final, es auditado por la consultora independiente Serteca Consulting para garantizar la transparencia.