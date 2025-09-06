Venezuela se ubica en el puesto 18 en uso de criptomonedas en América Latina

Venezuela se ubica en el puesto 18 en uso de criptomonedas en Latinoamérica, según el Índice Global de Adopción de Criptomonedas 2025 elaborado por la firma Chainalysis.

El país mantiene un nivel de adopción relevante, impulsado principalmente por el uso de criptoactivos para sortear restricciones económicas.

El índice, que clasifica a 151 naciones, refleja un crecimiento sostenido en la región, que se consolidó como la segunda con mayor expansión en el uso de criptomonedas.

América Latina registró un aumento en el volumen transaccionado del 53 % en 2024 al 63 % en 2025, impulsado tanto por usuarios minoristas como institucionales.

Brasil lidera la región y se sitúa en el quinto lugar del ranking global, seguido de cerca por Argentina, que ocupa el puesto 20, favorecida por la inflación y la creciente demanda de stablecoins.

México descendió hasta el puesto 23, afectado por el rápido crecimiento de Asia-Pacífico y Norteamérica, mientras que Colombia escaló al lugar 29 desde el 36 del año anterior.

El informe destaca que Asia-Pacífico experimentó un crecimiento notable, pasando de 27 % en 2024 a 69 % en 2025, y América Latina avanzó de 53 % a 63 %, consolidando a la región como un centro de expansión clave para las criptomonedas. En el informe de 2024, Venezuela se encontraba en el puesto 13, mientras que Brasil lideraba la región en la posición 10 del ranking global.