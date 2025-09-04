Venezuela retornó a un ciudadano estadounidense enviado por error entre grupo de deportados

En el vuelo de repatriación de este miércoles, 3 de septiembre, desde Estados Unidos a Venezuela, el Gobierno de Donald Trump envió por error a un ciudadano americano en el grupo de repatriados a Caracas.

Así lo afirmó el ministro de Interior, Diosdado Cabello, quien relató lo ocurrido en su programa televisivo, Con el mazo dando.

“Se devolvió una persona de sexo masculino, ¿saben por qué se devolvió? Porque es gringo, y nos lo mandaron para acá. Él llegó aquí (y dijo) I don’t speak spanish (no hablo español)”, aseguró Cabello.

Detalló que el ciudadano es del estado Minnesota, EE. UU., tiene cuatro hijos en su ciudad natal y llevaba “dos meses preso” en la nación norteamericana antes de ser enviado a Venezuela.

“¿Que Estados Unidos nos mande un estadounidense deportado para Venezuela siendo estadounidense? ¿Quién hace eso, Dios mío? ¿No hay alguien que lleve el control de eso en Estados Unidos, que maneje eso con seriedad?”, cuestionó Diosdado.

Este miércoles, el Ministerio de Interior venezolano informó de la llegada de un nuevo grupo de migrantes en un avión de la estadounidense Eastern Airlines, según imágenes compartidas en Instagram, procedente de Texas, como parte de un acuerdo entre Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019.

La Gran Misión Vuelta a la Patria, que promueve el retorno de migrantes venezolanos, indicó que el grupo estaba conformado por 30 mujeres, 250 hombres, tres niñas y tres niños.