Venezuela recibe a 180 migrantes deportados desde EE. UU. en nuevo vuelo de repatriación

Un grupo de 180 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos arribó este viernes a Venezuela en un vuelo operado por la aerolínea estadounidense Eastern Airlines, informó el Ministerio de Interior y Justicia venezolano.

El contingente estaba conformado por 160 hombres, 16 mujeres y cuatro niños, y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, ubicado en el estado La Guaira, al norte del país. Imágenes oficiales compartidas en la cuenta de Instagram del Ministerio muestran la llegada de los repatriados.

A su arribo, las autoridades venezolanas activaron un protocolo de atención que incluyó la participación de órganos de seguridad ciudadana, instituciones estatales como el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), y un equipo médico encargado de evaluar el estado de salud de cada persona.

Con esta operación, suman 71 vuelos de repatriación realizados en lo que va de año, durante los cuales más de 12,000 venezolanos han regresado al país, en su mayoría desde Estados Unidos. Este proceso se ha llevado a cabo tras un acuerdo de deportación firmado en enero entre Caracas y Washington, pese a la ausencia de relaciones diplomáticas oficiales desde 2019.

El gobierno venezolano sostiene que estos vuelos forman parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, un programa que busca facilitar el retorno voluntario de los venezolanos y brindar apoyo a aquellos deportados desde el extranjero.